IT. Информационная безопасность. Кадры: Специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому

15.05.2026, MForum.ru

Компания «Инфосистемы Джет» провела ежегодный опрос и делится итогами обработки данных - специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому. Основной вывод исследователей - в России, в айти-отрасли, сейчас острая нехватка квалифицированных кадров в области ИБ. Об этом говорят представители 80% из 255 опрошенных компаний. Не жаловались на это лишь 11% респондентов из числа руководителей.

Ситуацию усложняет то, что компаниям приходится действовать в условиях сокращения бюджетов и инвестиционных программ. Это стимулирует жесткую оптимизацию – о массовом найме пришлось на время забыть, теперь, чтобы закрыть ту или иную узкопрофильную вакансию, приходится тратить до года (!). Разумеется, ситуация неблагоприятна, прежде всего, для новичков – если у опытного специалиста много шансов найти высокооплачиваемую работу, то студенту или вчерашнему студенту рассчитывать на хорошую позицию и даже просто на трудоустройство по специальности едва ли приходится.

Доля организаций, которым нужно больше, чем 10 специалистов в области ИБ за 3 года выросла с 17% до 32% при медианной потребности по рынку в 8 человек.

Есть разрыв между потребностями и возможностями. Несмотря на нехватку специалистов, у 46% компаний нет открытых вакансий, в половине компаний заявлено не более 3-х позиций. То есть идет буквально точечный подбор кадров крупным бизнесом, а компании с числом сотрудников до 500 практически не имеют возможностей расширять штат.

Изменились и приоритеты найма, если раньше фиксировался спрос на «универсалов», то сейчас более выражен интерес к узкопрофильным экспертам: архитекторам ИБ и специалистам по безопасной разработке. Поиск таких кадров требует значительного времени, например, на закрытие вакансии архитектора или DevSecOps требуется около полугода, спецов по сетевой безопасности – 9 месяцев, а CISO – более года! Доля компаний, готовых брать только опытных специалистов выросла до 38% (с 21% еще в 2024 году). Практика найма выпускников университетов сократилась даже в крупном бизнесе.

В этих условиях, интерес бизнеса ожидаемо смещается к автоматизации бизнеса и использованию аутсорсинга. Доля компаний, использующих ИИ в работе служб ИБ, выросла с 3% до 27%. Технологии применяют для разработки правил корреляции SIEM, приоритизации уязвимостей и внутренней аналитики через чат-боты.

Лидирующими сервисами, отданными на аутсорсинг, по-прежнему остаются услуги центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ, поддержка средств защиты информации и защита от DDoS. При этом впервые в выборку вошла и услуга выделения специалистов по ИБ, подтверждая пик кадрового дефицита в ИБ в 2025 году.

«Рынок ИБ-кадров расслоился: кандидаты, включая новичков, всё чаще приходят с ожиданиями быстрого карьерного роста и высокими зарплатными запросами. Работодатели, в свою очередь, подходят к расширению штата сдержанно и вынуждены искать баланс между потребностью в кадрах и требованиями к качеству. В условиях сдержанной политики найма компании всё меньше готовы растить специалистов с нуля, предпочитая «готовых» экспертов, которых можно сразу включать в операционные задачи», — отметила Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом, «Инфосистемы Джет».

Исследование «ИБ в России. Как непрерывные атаки меняют подход к информационной безопасности» можно посмотреть здесь (не требуется регистрация или оплата).

