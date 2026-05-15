IT. Информационная безопасность. Кадры: Специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому

MForum.ru
15.05.2026,
Компания «Инфосистемы Джет» провела ежегодный опрос и делится итогами обработки данных - специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому. Основной вывод исследователей - в России, в айти-отрасли, сейчас острая нехватка квалифицированных кадров в области ИБ. Об этом говорят представители 80% из 255 опрошенных компаний. Не жаловались на это лишь 11% респондентов из числа руководителей.
Ситуацию усложняет то, что компаниям приходится действовать в условиях сокращения бюджетов и инвестиционных программ. Это стимулирует жесткую оптимизацию – о массовом найме пришлось на время забыть, теперь, чтобы закрыть ту или иную узкопрофильную вакансию, приходится тратить до года (!). Разумеется, ситуация неблагоприятна, прежде всего, для новичков – если у опытного специалиста много шансов найти высокооплачиваемую работу, то студенту или вчерашнему студенту рассчитывать на хорошую позицию и даже просто на трудоустройство по специальности едва ли приходится.
Доля организаций, которым нужно больше, чем 10 специалистов в области ИБ за 3 года выросла с 17% до 32% при медианной потребности по рынку в 8 человек.
Есть разрыв между потребностями и возможностями. Несмотря на нехватку специалистов, у 46% компаний нет открытых вакансий, в половине компаний заявлено не более 3-х позиций. То есть идет буквально точечный подбор кадров крупным бизнесом, а компании с числом сотрудников до 500 практически не имеют возможностей расширять штат.
Изменились и приоритеты найма, если раньше фиксировался спрос на «универсалов», то сейчас более выражен интерес к узкопрофильным экспертам: архитекторам ИБ и специалистам по безопасной разработке. Поиск таких кадров требует значительного времени, например, на закрытие вакансии архитектора или DevSecOps требуется около полугода, спецов по сетевой безопасности – 9 месяцев, а CISO – более года! Доля компаний, готовых брать только опытных специалистов выросла до 38% (с 21% еще в 2024 году). Практика найма выпускников университетов сократилась даже в крупном бизнесе.
В этих условиях, интерес бизнеса ожидаемо смещается к автоматизации бизнеса и использованию аутсорсинга. Доля компаний, использующих ИИ в работе служб ИБ, выросла с 3% до 27%. Технологии применяют для разработки правил корреляции SIEM, приоритизации уязвимостей и внутренней аналитики через чат-боты.
Лидирующими сервисами, отданными на аутсорсинг, по-прежнему остаются услуги центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ, поддержка средств защиты информации и защита от DDoS. При этом впервые в выборку вошла и услуга выделения специалистов по ИБ, подтверждая пик кадрового дефицита в ИБ в 2025 году.
«Рынок ИБ-кадров расслоился: кандидаты, включая новичков, всё чаще приходят с ожиданиями быстрого карьерного роста и высокими зарплатными запросами. Работодатели, в свою очередь, подходят к расширению штата сдержанно и вынуждены искать баланс между потребностью в кадрах и требованиями к качеству. В условиях сдержанной политики найма компании всё меньше готовы растить специалистов с нуля, предпочитая «готовых» экспертов, которых можно сразу включать в операционные задачи», — отметила Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом, «Инфосистемы Джет».
((здесь уместен старый, но все более актуальный мем – выпускница ВУЗа с дипломом в руках и подписью – "Девочка стала Никем". Печально, конечно.))
Исследование «ИБ в России. Как непрерывные атаки меняют подход к информационной безопасности» можно посмотреть здесь (не требуется регистрация или оплата).
--
теги: айти информационная безопасность мнения опросы аналитика тренды
--
Публикации по теме:
12.03. Yandex B2B Tech объявил об итогах работы за 2025 год
26.02. Контейнерная платформа MWS Cloud подтвердила совместимость с ПО для обеспечения безопасности контейнерных сред Luntry
29.07. Специалисты по ИБ МегаФона отмечают изменение характера DDoS-атак
15.05. Специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому
15.05. Ericsson предупреждает операторов - они упускают возможности, связанные с 5G и ИИ
15.05. Рынок SiC и GaN в Китае демонстрирует интересные тренды
15.05. Прогноз развития телекоммуникационной отрасли России дадут на ЦИПР-2026
15.05. В NASA тестируют процессор нового поколения для использования в условиях космоса
15.05. МегаФон в Хабаровском крае – оператор провел рефарминг частот в сёлах с большим потреблением голосовых услуг
15.05. МТС обеспечила покрытием LTE станцию «Спортивная» в метро Новосибирска
15.05. Билайн в Пермском крае - 4G улучшен в 13 населенных пунктах к дачному сезону
14.05. Монокристалл - в шаге от банкротства?
14.05. Услуги D2D - консолидация вместо конкуренции? В США
14.05. Мировой рынок RAN в 1q2026 остался стабильным пятый квартал подряд
14.05. «Группа Астра» запустила облако Astra Cloud на российских процессорах Baikal-S от «Байкал Электроникс»
14.05. Ускорители ИИ Nvidia в рамках конфликта США и Китая
14.05. В России работают над проектом рентгеновского фотолитографа
14.05. Виктория Морозова назначена директором по маркетингу МТС Web Services
15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub
15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы
14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП
14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч
13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39
13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google
13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах
11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок
11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249
08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально
08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально
07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320
07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90
06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249
06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?
06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED