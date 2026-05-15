IT. Информационная безопасность. Кадры: Специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому

MForum.ru

IT. Информационная безопасность. Кадры: Специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому

15.05.2026, MForum.ru

Компания «Инфосистемы Джет» провела ежегодный опрос и делится итогами обработки данных - специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому. Основной вывод исследователей - в России, в айти-отрасли, сейчас острая нехватка квалифицированных кадров в области ИБ. Об этом говорят представители 80% из 255 опрошенных компаний. Не жаловались на это лишь 11% респондентов из числа руководителей.

Ситуацию усложняет то, что компаниям приходится действовать в условиях сокращения бюджетов и инвестиционных программ. Это стимулирует жесткую оптимизацию – о массовом найме пришлось на время забыть, теперь, чтобы закрыть ту или иную узкопрофильную вакансию, приходится тратить до года (!). Разумеется, ситуация неблагоприятна, прежде всего, для новичков – если у опытного специалиста много шансов найти высокооплачиваемую работу, то студенту или вчерашнему студенту рассчитывать на хорошую позицию и даже просто на трудоустройство по специальности едва ли приходится.

Доля организаций, которым нужно больше, чем 10 специалистов в области ИБ за 3 года выросла с 17% до 32% при медианной потребности по рынку в 8 человек.

Есть разрыв между потребностями и возможностями. Несмотря на нехватку специалистов, у 46% компаний нет открытых вакансий, в половине компаний заявлено не более 3-х позиций. То есть идет буквально точечный подбор кадров крупным бизнесом, а компании с числом сотрудников до 500 практически не имеют возможностей расширять штат.

Изменились и приоритеты найма, если раньше фиксировался спрос на «универсалов», то сейчас более выражен интерес к узкопрофильным экспертам: архитекторам ИБ и специалистам по безопасной разработке. Поиск таких кадров требует значительного времени, например, на закрытие вакансии архитектора или DevSecOps требуется около полугода, спецов по сетевой безопасности – 9 месяцев, а CISO – более года! Доля компаний, готовых брать только опытных специалистов выросла до 38% (с 21% еще в 2024 году). Практика найма выпускников университетов сократилась даже в крупном бизнесе.

В этих условиях, интерес бизнеса ожидаемо смещается к автоматизации бизнеса и использованию аутсорсинга. Доля компаний, использующих ИИ в работе служб ИБ, выросла с 3% до 27%. Технологии применяют для разработки правил корреляции SIEM, приоритизации уязвимостей и внутренней аналитики через чат-боты.

Лидирующими сервисами, отданными на аутсорсинг, по-прежнему остаются услуги центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ, поддержка средств защиты информации и защита от DDoS. При этом впервые в выборку вошла и услуга выделения специалистов по ИБ, подтверждая пик кадрового дефицита в ИБ в 2025 году.

«Рынок ИБ-кадров расслоился: кандидаты, включая новичков, всё чаще приходят с ожиданиями быстрого карьерного роста и высокими зарплатными запросами. Работодатели, в свою очередь, подходят к расширению штата сдержанно и вынуждены искать баланс между потребностью в кадрах и требованиями к качеству. В условиях сдержанной политики найма компании всё меньше готовы растить специалистов с нуля, предпочитая «готовых» экспертов, которых можно сразу включать в операционные задачи», — отметила Ольга Ковардакова, директор по работе с персоналом, «Инфосистемы Джет».

((здесь уместен старый, но все более актуальный мем – выпускница ВУЗа с дипломом в руках и подписью – "Девочка стала Никем". Печально, конечно.))

Исследование «ИБ в России. Как непрерывные атаки меняют подход к информационной безопасности» можно посмотреть здесь (не требуется регистрация или оплата).

--

теги: айти информационная безопасность мнения опросы аналитика тренды

--

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

12.03. Yandex B2B Tech объявил об итогах работы за 2025 год

26.02. Контейнерная платформа MWS Cloud подтвердила совместимость с ПО для обеспечения безопасности контейнерных сред Luntry

29.07. Специалисты по ИБ МегаФона отмечают изменение характера DDoS-атак

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Колонка редактора

15.05. Специалисты по ИБ без опыта работы не нужны почти никому

15.05. Ericsson предупреждает операторов - они упускают возможности, связанные с 5G и ИИ

15.05. Рынок SiC и GaN в Китае демонстрирует интересные тренды

15.05. Прогноз развития телекоммуникационной отрасли России дадут на ЦИПР-2026

15.05. В NASA тестируют процессор нового поколения для использования в условиях космоса

15.05. МегаФон в Хабаровском крае – оператор провел рефарминг частот в сёлах с большим потреблением голосовых услуг

15.05. МТС обеспечила покрытием LTE станцию «Спортивная» в метро Новосибирска

15.05. Билайн в Пермском крае - 4G улучшен в 13 населенных пунктах к дачному сезону

14.05. Монокристалл - в шаге от банкротства?

14.05. Услуги D2D - консолидация вместо конкуренции? В США

14.05. Мировой рынок RAN в 1q2026 остался стабильным пятый квартал подряд

14.05. «Группа Астра» запустила облако Astra Cloud на российских процессорах Baikal-S от «Байкал Электроникс»

14.05. Ускорители ИИ Nvidia в рамках конфликта США и Китая

14.05. В России работают над проектом рентгеновского фотолитографа

14.05. Виктория Морозова назначена директором по маркетингу МТС Web Services

Все статьи >>

Новости

15.05. Представлен Moto Tag 2 с 600 днями работы, UWB и Google Find Hub

15.05. Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы

14.05. Oppo может получить улучшенную квадратную фронталку разрешением 100 МП

14.05. Vivo Y60 – бюджетник с экраном 120 Гц и АКБ 6500 мАч

13.05. Nubia GT Buds – прозрачный дизайн, RGB-подсветка и ANC за $39

13.05. Samsung запускает One UI 9 Beta на базе Android 17, ещё до анонса ОС от Google

13.05. Honor Pad 20 с дисплеем 12.1" 3K, Snapdragon 7 Gen 3 и АКБ 10 100 мАч показали на тизерах

11.05. Huawei Watch Fit 5 и Watch Fit 5 Pro выходят на глобальный рынок

11.05. Acer Iconia iM11 5G – Dimensity 7050, 5G и 7400 мАч за $249

08.05. OnePlus Nord CE6 Lite с 7000 мАч, 144 Гц LCD и Dimensity 7400 Apex представлен официально

08.05. OnePlus Nord CE6 с АКБ 8000 мАч, AMOLED-экраном 144 Гц и Snapdragon 7s Gen 4 представлен официально

07.05. Honor Play 11 Plus – 7000 мАч, 120 Гц AMOLED и Dimensity 6500 Elite за $320

07.05. Honor Play 70C – Helio G81 Ultra, 5300 мАч и Android 15 за $90

06.05. Honor Play 80 Plus – 7500 мАч, Snapdragon 4 Gen 4 и AI-кнопка за $249

06.05. Samsung Galaxy S27 Ultra получит переменную диафрагму в основной камере?

06.05. Samsung Galaxy A27 – круглый вырез камеры, Snapdragon 6 Gen 3 и 12 МП фронталка

05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы

05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500

05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5

04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: