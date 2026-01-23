Микроэлектроника: Больше тайваньских инвестиций могут быть только... инвестиции Тайваня в США на $250 млрд

MForum.ru
23.01.2026,
Тайвань рассчитывает осуществить еще большие инвестиции в полупроводниковую промышленность в Аризоне для укрепления связей с Соединенными Штатами, заявил президент Тайваня Лай Чинг-те сегодня сенатору от этого штата Рубену Гальего.
Тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, как известно, ранее объявлял о планах инвестировать $165 млрд (это порядка 12.5 трлн рублей, чтобы понимать масштабы) в столицу Аризоны, Финикс, для строительства заводов по производству микросхем. Процесс уже идет.
На прошлой неделе Тайвань и США заключили соглашение о снижении американских пошлин на экспорт острова в страну с 20% до 15%. Тайваньские компании в рамках этого соглашения инвестируют $250 миллиардов в увеличение производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта в США, а Тайвань, в свою очередь, гарантирует дополнительные $250 миллиардов кредита для содействия дальнейшим инвестициям. То есть всего речь идет примерно о 38 трлн руб, если пересчитать. Информацию приводит Reuters.
Интересно, чем обернутся эти, в общем-то беспрецедентные вливания в экономику США? Я, вот, как обычно, не испытываю оптимизма. Там и не такие деньги могут исчезнуть без особой пользы из-за мутной политической ситуации. И все же масштабы впечатляют.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника инвестиции США Тайвань геополитика
--
Публикации по теме:
21.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Intel – осторожный оптимизм / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Ставка на бэкэнд-процессы / MForum.ru
17.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Глобальные сдвиги в сфере производства памяти сохранят лидерство Азии / MForum.ru
16.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: "Золотая лихорадка": инвестиции в новые фабы / MForum.ru
03.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Стартап xLight получит $150 млн от правительства США на прорыв в производстве источников света / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru