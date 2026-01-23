Микроэлектроника: Больше тайваньских инвестиций могут быть только... инвестиции Тайваня в США на $250 млрд

23.01.2026, MForum.ru

Тайвань рассчитывает осуществить еще большие инвестиции в полупроводниковую промышленность в Аризоне для укрепления связей с Соединенными Штатами, заявил президент Тайваня Лай Чинг-те сегодня сенатору от этого штата Рубену Гальего.

Тайваньская TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель микросхем, как известно, ранее объявлял о планах инвестировать $165 млрд (это порядка 12.5 трлн рублей, чтобы понимать масштабы) в столицу Аризоны, Финикс, для строительства заводов по производству микросхем. Процесс уже идет.

На прошлой неделе Тайвань и США заключили соглашение о снижении американских пошлин на экспорт острова в страну с 20% до 15%. Тайваньские компании в рамках этого соглашения инвестируют $250 миллиардов в увеличение производства полупроводников, энергетики и искусственного интеллекта в США, а Тайвань, в свою очередь, гарантирует дополнительные $250 миллиардов кредита для содействия дальнейшим инвестициям. То есть всего речь идет примерно о 38 трлн руб, если пересчитать. Информацию приводит Reuters.

Интересно, чем обернутся эти, в общем-то беспрецедентные вливания в экономику США? Я, вот, как обычно, не испытываю оптимизма. Там и не такие деньги могут исчезнуть без особой пользы из-за мутной политической ситуации. И все же масштабы впечатляют.

