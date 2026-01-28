Микроэлектроника: Вьетнам и ЕС будут крепить дружбу в области полезных ископаемых, микросхем и 5G

28.01.2026, MForum.ru

Европейский союз и Вьетнам стремятся нарастить торговлю и инвестиции в критически важные полезные ископаемые, полупроводники и инфраструктуру, говорится в проекте совместного заявления, с которым ознакомилось агентство Reuters.

🔹 5G: ЕС обещает изучить возможность передачи Ханою «оборонных технологий», поскольку обе стороны стремятся к более тесному сотрудничеству в области «надежных» телекоммуникационных сетей. Чем это обернется на практике – непонятно. Nokia и Ericsson имеют контракты на 5G во Вьетнаме, но в 2025 году были заключены контракты и с китайскими компаниями (пока что это контракты меньшего масштаба). Могу предположить, что Вьетнаму не так уж приятно пускать китайских вендоров на свои сети, что он, возможно, предпочел бы закупать европейское оборудование при «прочих равных», но деньги здесь считать умеют. Получится ли у ЕС как-то развернуть ситуацию в сторону своих поставщиков, под эгидой «безопасность критической инфраструктуры»? Пока что не ясно.

🔹 РЗЭ и РМ. Вьетнам обладает значительными, но слабо неразработанными месторождениями редкоземельных элементов, включая галлий. Ханой выразил заинтересованность в развитии мощностей по переработке редкоземельных элементов. Но во Вьетнаме нет технологий даже для освоения месторождений, не то, что для выпуска очищенных РЗЭ и РМ «микроэлектронного» качества. Возможно ли, что ЕС как-то поможет, хотя бы ради того, чтобы получить не зависящий от Китая источник необходимых металлов? Вьетнам также является ключевым поставщиком вольфрама (на вьетнамский рудник внимательно поглядывают в Китае).

🔹 Полупроводниковое производство. Цепочки поставки. В проекте заявления полупроводники определены как еще одна приоритетная область для углубления сотрудничества, включая выстраивание соответствующих цепочек поставок. Вьетнам является крупным игроком в сфере упаковки, тестирования и сборки микросхем, здесь же расположены производственные мощности американских Intel и Amkor Technology, а также ряда других компаний. В январе 2026 года во Вьетнаме стартовало сооружение собственного фаба по производству полупроводников.

ASML, которая сейчас буквально ежедневно встречается в новостях, перенесла часть своего производство во Вьетнам и изучает возможности дальнейшего расширения своей цепочки поставок и снабжения потенциальных клиентов в этом регионе, сообщило правительство Вьетнама ранее в январе 2026 года после встречи на высоком уровне в Ханое.

🔹 Прочее. У ЕС есть еще козыри, европейцы потенциально не прочь инвестировать в сооружение во Вьетнаме инфраструктуры, прежде всего, железных дорог. Дорожная инфраструктура – одно из слабых мест Вьетнама, ею, наконец, занялись плотно. И, конечно, здесь нужны деньги и технологии. Вот только есть ли у ЕС для этого деньги – вопрос непростой. Конечно, не обошелся документ без «политической нагрузки», я на этом останавливаться не буду, но слегка прошлись и по США, и по Китаю, и по России.

