Микроэлектроника: Новый национальный координационный центр поддержит развитие полупроводниковой промышленности Вьетнама

08.01.2026,
Вьетнам сделал еще один шаг к усилению своей полупроводниковой промышленности, создав Вьетнамский национальный координационный центр по многопроектным разработкам микросхем (VNMPW/CC) при Министерстве информационных технологий (DIT).
VNMPW/CC будет совместно с директором DIT отвечать за надзор за полупроводниковой промышленностью Вьетнама и поддерживать пилотные проекты по производству микросхем для стимулирования роста сектора.
Центр будет предоставлять необходимую инфраструктуру и государственные услуги для обеспечения проектирования и прототипирования полупроводников в рамках более широкой промышленной стратегии Вьетнама.
Эти услуги включают:
VNMPW/CC также будет способствовать развитию экосистемы и международному сотрудничеству для стимулирования отечественных инноваций в полупроводниковой отрасли. Это соответствует усилиям правительства по развитию технических возможностей в этом секторе и более глубокой интеграции Вьетнама в глобальные цепочки поставок.
Развитие трудовых ресурсов как стратегический приоритет
Человеческий капитал играет решающую роль в амбициях Вьетнама в полупроводниковой отрасли, особенно по мере перехода страны от традиционных областей, таких как сборка, упаковка и тестирование, к более продвинутым сегментам цепочки создания стоимости полупроводников.
В настоящее время во Вьетнаме работают более 7 тысяч инженеров-проектировщиков интегральных схем, обладающих навыками в области упаковки, тестирования, материалов и полупроводникового оборудования. К 2025 году число инженеров-проектировщиков полупроводников в стране увеличилось почти на 1 тысячу человек, главным образом за счет повышения квалификации инженеров из смежных областей.
Сохраняются проблемы в масштабировании обучения, расширении лабораторных мощностей и увеличении числа квалифицированных преподавателей и экспертов.
В этом контексте создание стратегически важных кадров для полупроводниковой промышленности стало ключевой задачей Вьетнамской национальной программы развития трудовых ресурсов и Центра развития полупроводниковой промышленности. Для достижения этой цели будут организованы интенсивные практические курсы и оказана поддержка университетам в деятельности по проектированию микросхем, направленные на развитие высококвалифицированных инженерных кадров для этого важнейшего сектора.
Кроме того, Вьетнам запустил 2 национальные стратегии по расширению кадрового резерва и приведению учебных программ в соответствие с потребностями отрасли, способствуя долгосрочному росту сектора. К ним относятся Стратегия 1018 по развитию полупроводниковой промышленности Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2050 года и Программа 1017 по развитию человеческих ресурсов в этом секторе.
Эти инициативы отражают стратегическую цель правительства — развить полупроводниковую промышленность в ведущую высокотехнологичную отрасль, где развитие человеческих ресурсов является важнейшей опорой.
Коммерческие достижения: первый экспорт микросхем по многолетнему контракту
Прогресс частного сектора во вьетнамской полупроводниковой промышленности начал материализовываться. В конце декабря 2025 года вьетнамская корпорация FPT Semiconductor экспортировала первую партию коммерчески произведенных полупроводниковых микросхем японскому дистрибьютору электроники по многолетнему контракту. Эта поставка является ощутимой вехой для экспорта вьетнамских микросхем и позиционирует разработанную внутри страны интеллектуальную собственность для более широких рынков Азиатско-Тихоокеанского региона.
Разработанные в Вьетнаме микросхемы управления питанием демонстрируют свою способность соответствовать строгим японским промышленным стандартам надежности, безопасности и экологической безопасности, которые являются одними из самых жестких в мировой электронной промышленности. Это подчеркивает растущую компетентность Вьетнама в области проверки проектирования и обеспечения качества.
по материалам Vietnam Briefing
