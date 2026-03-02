Микроэлектроника: Премьер Индии официально открыл сборочный завод Micron Technology в Сананде

MForum.ru
Мы знаем об этом проекте в Гуджарате с июня 2023 года. Сравнительно большой и значимый для Индии проект. Инвестиции в него составили 22 516 крор рупий (примерно $2.6 млрд).
Завод будет обеспечивать упаковку и тестирование микросхем (ATMP - Assembly, Testing, Marking and Packaging), выпуская DRAM, NAND и SSD. О масштабах производства можно косвенно судить по тому, что персонал предприятия насчитывает 2 тысяч человек с планами расширения до 5 тысяч.
Рассуждая об этом проекте, стоит отметить, что он построен сравнительно быстро, несмотря на то что это Индия, со всей индийской спецификой. Завод уже выпустил первый продукт – серверный модуль Dell, который направлен заказчику.
Сборочный завод – это еще не производство полупроводников на пластинах, но серьезная часть усилий Индии в рамках программы «Полупроводники 2.0» по вступлению в клуб стран, занимающихся разработкой и производством микроэлектроники. Солидный строительный блок в основу экосистемы производства микроэлектроники в Индии.
А для американской Micron – это возможность организовать сборку не с такими высокими издержками, которые бы непременно возникли бы при попытке наладить такое производство в современных США. Впрочем, еще нужно будет посмотреть, насколько довольны будут в США этим сотрудничеством.
