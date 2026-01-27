Микроэлектроника: ASML растет на буме ИИ

MForum.ru
27.01.2026,
За неполный год с апреля 2025 по сегодняшний день, акции ASML, Нидерланды, выросли x2, а капитализация компании достигла $500 млрд, что превратило ASML в самую дорогую из всех европейских бизнесов, чьи акции присутствуют на бирже.
И это несмотря на слухи о том, что компании в Китае, Японии и в США пробуют создать альтернативы EUV-фотолитографии или собственную версию EUV-литографа.
Тем не менее, на сегодняшний день, ситуация выглядит неизменной. ASML — «единственный игрок на рынке», — цитирует Reuters Джона Уэста из консалтинговой компании Yole Group.
По оценкам аналитиков, ASML контролирует около 90% рынка систем литографии благодаря своим высокопроизводительным машинам, основанным на источниках света, в которых излучение необходимой длины волны излучают испаряемые лазером капельки олова.
Это обещает ASML хорошие перспективы в ближайшем будущем.
По оценкам аналитиков, четверть капитальных затрат производителей микросхем тратится на литографию, оборудование для которой, в основном, приобретается у ASML, и эта доля может быть выше в случае с ИИ-чипами, чему способствует спрос со стороны таких игроков, как Apple, Google и Qualcomm.
ASML сталкивается с конкуренцией на рынке DUV (глубокого ультрафиолетового излучения) со стороны японских компаний Nikon и Canon, а также SMEE и других китайских производителей, но эксперты прогнозируют, что ее доминирование на рынке оборудования для производства передовых микросхем сохранится на долгие годы, несмотря на попытки Китая и США догнать ее.
«Вся цепочка поставок ставит все на кон, ориентируясь на прогнозы на ближайшие 5-7 лет», — говорит Дэн Хатчесон, старший научный сотрудник TechInsights. Учитывая, что на кону сотни миллиардов долларов, компании вряд ли будут рисковать, меняя поставщика, добавил он.
Вместе с тем, нельзя не отметить и немалые риски для ASML.
Компания сталкивается с заметными проблемами расширения бизнеса. В современной Европе не хватает специалистов, энергии, есть проблемы с логистикой, выпуск зеркал компанией Carl Zeiss является «бутылочным горлышком».
Геополитическая ситуация тоже оказывает свое негативное воздейстие – во-первых, ASML не может получить ту часть выручки, которую бы обеспечил рынок Китая, если бы не американские экспортные ограничения, которые распространяются и на политику Нидерландов.
Во-вторых, это заставляет Китай активно разрабатывать свои фотолитографы и DUV, и EUV. Рано или поздно китайцы сделают достаточно пригодные для производства аппараты после чего отнимут часть рынка у ASML. Есть риски, связанные с появлением других технологий. В целом существование монополии на рынке EUV раздражает много стран, что стимулирует инвестиции в разработку.

теги: микроэлектроника ASML фотолитография литография участники рынка прогнозы аналитика

