Микроэлектроника: Кризис, связанный с конфликтом с Ираном, создает многоуровневые риски для полупроводниковой индустрии

09.03.2026, MForum.ru

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, вызванная ударами США и Израиля по Ирану и ответными атаками Тегерана, привела к масштабному энергетическому кризису, который создает серьезные риски для мировой полупроводниковой отрасли. Под ударом оказались не только энергопоставки, но и цепочки таких материалов, как гелий и бром, которые используются производителями микросхем.

Энергетическая уязвимость TSMC

TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, потребляет около 9% всей электроэнергии Тайваня. Тайвань в значительной степени зависит от импорта энергоносителей, так что любые перебои в поставках напрямую влияют на работу компании. Около 33,7% импорта сжиженного природного газа (СПГ) Тайваня поступает из Катара. Между тем, судоходство в Ормузском проливе, на ключевом маршруте для экспорта нефти и газа из Персидского залива, практически остановлено. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

2 марта 2026 года QatarEnergy объявила о прекращении производства СПГ после атак на ее объекты в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид. Завод обеспечивает около 20% мирового экспорта СПГ, что уже спровоцировало скачок цен на газ в Европе более чем на 40% - до максимального уровня с февраля 2025 года.

Министр энергетики Катара предупредил: если конфликт продолжится, все экспортеры энергоресурсов в Персидском заливе будут вынуждены объявить форс-мажор в течение нескольких недель. Даже при немедленном прекращении огня, которого не предвидится, Катару потребуются «недели или месяцы» для возврата к нормальному циклу поставок.

Критический дефицит гелия

Гелий - важный материал для полупроводниковой промышленности. Он используется, например, для охлаждения кремниевых пластин в процессе литографии, в целом для управления выделением тепла и для обнаружения утечек, при этом, у него практически нет полноценной замены

До недавних пор Катар обеспечивал около 30% мирового производства гелия, который здесь получают как побочный продукт переработки природного газа. Приостановка добычи в Катаре ставит под угрозу глобальные поставки.

Риски недопоставок брома

Бром используется в процессах травления, например, при производстве бромистого водорода (HBr), который применяется для плазмохимического травления поликремния при выпуске микросхем памяти DRAM и NAND

Южная Корея, один из крупнейших производителей чипов в мире, импортирует 97,5% брома из Израиля. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает прямую угрозу этим поставкам.

Реакция производителей чипов

Крупнейшие производители полупроводников принимают меры для снижения рисков и всячески транслируют рынку свой оптимизм:

TSMC заявляет, что не ожидает существенного влияния конфликта на свою деятельность в краткосрочной перспективе. Компания работает с большим количеством поставщиком и создает запасы критических материалов. Однако ранее в годовых отчетах TSMC предупреждала, что рост цен на электроэнергию может увеличить производственные затраты. Как правило, это затем транслируется в повышение цены продукции.





SK hynix сообщила, что диверсифицировала цепочки поставок и создала достаточные запасы гелия, что снижает риски для её операций. Компания подчеркивает, что вероятность негативного влияния на её деятельность «почти нулевая». Может быть так оно и есть, а может быть это попытка успокоить акционеров.

Итого

Энергетический кризис на Ближнем Востоке создает многоуровневые риски для глобальной полупроводниковой индустрии:

Рост цен на энергоносители увеличивает себестоимость производства чипов

Дефицит гелия угрожает критическим процессам литографии

Перебои с поставками брома могут нарушить производство чипов памяти

Логистические проблемы замедляют перемещение промышленных газов и нефтехимии

Хотя крупные производители имеют запасы критических материалов и диверсифицированные источники поставок, затянутый конфликт может привести к продолжению роста цен на чипы и усилению глобального дефицита полупроводников - особенно в условиях уже существующего высокого спроса со стороны отраслей, связанных с искусственным интеллектом.

--

теги: микроэлектроника тренды кризисы проблемы Иран геополитика

--