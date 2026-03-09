Микроэлектроника: Кризис, связанный с конфликтом с Ираном, создает многоуровневые риски для полупроводниковой индустрии

MForum.ru
09.03.2026,
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, вызванная ударами США и Израиля по Ирану и ответными атаками Тегерана, привела к масштабному энергетическому кризису, который создает серьезные риски для мировой полупроводниковой отрасли. Под ударом оказались не только энергопоставки, но и цепочки таких материалов, как гелий и бром, которые используются производителями микросхем.
Энергетическая уязвимость TSMC
TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников, потребляет около 9% всей электроэнергии Тайваня. Тайвань в значительной степени зависит от импорта энергоносителей, так что любые перебои в поставках напрямую влияют на работу компании. Около 33,7% импорта сжиженного природного газа (СПГ) Тайваня поступает из Катара. Между тем, судоходство в Ормузском проливе, на ключевом маршруте для экспорта нефти и газа из Персидского залива, практически остановлено. Через него проходило около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
2 марта 2026 года QatarEnergy объявила о прекращении производства СПГ после атак на ее объекты в промышленных городах Рас-Лаффан и Месаид. Завод обеспечивает около 20% мирового экспорта СПГ, что уже спровоцировало скачок цен на газ в Европе более чем на 40% - до максимального уровня с февраля 2025 года.
Министр энергетики Катара предупредил: если конфликт продолжится, все экспортеры энергоресурсов в Персидском заливе будут вынуждены объявить форс-мажор в течение нескольких недель. Даже при немедленном прекращении огня, которого не предвидится, Катару потребуются «недели или месяцы» для возврата к нормальному циклу поставок.
Критический дефицит гелия
Гелий - важный материал для полупроводниковой промышленности. Он используется, например, для охлаждения кремниевых пластин в процессе литографии, в целом для управления выделением тепла и для обнаружения утечек, при этом, у него практически нет полноценной замены
До недавних пор Катар обеспечивал около 30% мирового производства гелия, который здесь получают как побочный продукт переработки природного газа. Приостановка добычи в Катаре ставит под угрозу глобальные поставки.
Риски недопоставок брома
Бром используется в процессах травления, например, при производстве бромистого водорода (HBr), который применяется для плазмохимического травления поликремния при выпуске микросхем памяти DRAM и NAND
Южная Корея, один из крупнейших производителей чипов в мире, импортирует 97,5% брома из Израиля. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает прямую угрозу этим поставкам.
Реакция производителей чипов
Крупнейшие производители полупроводников принимают меры для снижения рисков и всячески транслируют рынку свой оптимизм:
Итого
Энергетический кризис на Ближнем Востоке создает многоуровневые риски для глобальной полупроводниковой индустрии:
Хотя крупные производители имеют запасы критических материалов и диверсифицированные источники поставок, затянутый конфликт может привести к продолжению роста цен на чипы и усилению глобального дефицита полупроводников - особенно в условиях уже существующего высокого спроса со стороны отраслей, связанных с искусственным интеллектом.
--
теги: микроэлектроника тренды кризисы проблемы Иран геополитика
--
Публикации по теме:
24.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: Американская Anthropic заявила, что ряд китайских ИИ-компаний незаконно использовали модель Claude для улучшения собственных систем / MForum.ru
11.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: В США активизировали усилия по ограничению доступа Китая к оборудованию для производства чипов / MForum.ru
23.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Больше тайваньских инвестиций могут быть только... инвестиции Тайваня в США на $250 млрд / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Геополитика и ИИ-чипы Nvidia H200 / MForum.ru
20.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Президенты Кореи и Италии договорились об укреплении сотрудничества в области ИИ и микроэлектроники / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru