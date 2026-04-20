Микроэлектроника: США заблокировали китайско-европейскую сделку в области полупроводников

20.04.2026, MForum.ru

Китайский производитель светодиодов Sanan Optoelectronics объявил об отказе от покупки нидерландской компании Lumileds за $239 млн после того, как американский регулятор CFIUS усмотрел в сделке «неустранимые риски для национальной безопасности США». Эта история уже вторая за десять лет, когда попытка китайского бизнеса приобрести Lumileds проваливается из-за позиции американского правительства. Чем далее, тем более геополитика перечёркивает глобальные сделки в высокотехнологичных секторах.

В апреле 2026 года китайская Sanan Optoelectronics объявила об отказе от приобретения нидерландской компании Lumileds Holding B.V. (бывшее подразделение Philips) за $239 млн. Сделку, которая должна была укрепить позиции китайского производителя на глобальном рынке LED-компонентов, торпедировал американский Комитет по иностранным инвестициям (CFIUS).

Этот случай не является единичным - он вписывается в долгосрочную стратегию США по ограничению доступа китайских компаний к чувствительным технологиям.

В 2016 году американцы заблокировали покупку контрольного пакета Lumileds китайским консорциумом за $2,9 млрд. Аналогично были сорваны сделки по покупке китайцами германского Aixtron и попытка Fujian Grand Chip приобрести Amtel у США.

И как не вспомнить Nexperia - в свое время регуляторы эту сделку прозевали, но спохватившись, фактически провели национализацию активов Nexperia, отняв их у законного покупателя в лице Wingtech. Схожий кейс есть и в США, где регулятор по сути вынудил китайскую Suirui Int. выйти из капитала Jupiter Networks.

Ждать ли ответа от Китая?

Это вероятно. Более того, это уже происходит, но не так масштабно… пока что. В ответ на ограничения против Nexperia, например, Китай запретил экспорт её продукции с континентальных заводов.

Происходящее создает риск эскалации «войны слияний и поглощений», что будет нарушать работу технологического сектор, уменьшая степень его глобализации. Самое неприятное, что может произойти, компании будут вынуждены делать выбор не на основе рыночной целесообразности, а на основе политических соображений. Движение в эту сторону печально, но пока не в мире не видно разумных сил, которые были бы способны остановить эти процессы. \\

