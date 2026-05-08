6G: Китай одобрил выделение спектра в диапазоне 6 ГГц для испытаний 6G

08.05.2026, MForum.ru

Китай продолжает последовательное движение к 6G, одобрив выделение частот в диапазоне 6 ГГц для тестирования технологии 6G. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на Министерство промышленности и информатизации КНР.

Разрешение, выданное Группе содействия IMT-2030 (6G), санкционирует проведение испытаний 6G в отдельных регионах Китая. Это позволит вести технические исследования, тесты и валидацию на основе ключевых сценариев и показателей производительности, определённых Международным союзом электросвязи (МСЭ) для 6G.

Как отметили в китайском министерстве, выделение частотного ресурса ускорит усилия Китая в области НИОКР, стандартизации и индустриализации 6G, а также будет способствовать высококачественному развитию национального сектора 6G. Так оно и есть.

А что в США?

Там пока что собираются расчистить диапазон 7.125–7.4 ГГц для коммерческого использования 6G в течение 2026 года с момента подписания, а также изучают возможностей дальнейшего расширения частотного ресурса под 6G. Вашингтон делает ставку на привлечение частного капитала: осенью 2025 года Nokia и NVIDIA объявили о стратегическом партнёрстве с инвестициями на сумму $1 млрд долларов для создания технологий искусственного интеллекта для радиосетей (AI-RAN) и ускорения перехода от 5G-Advanced к 6G.

Китай, напротив, сделал ставку на централизованное государственное планирование. По состоянию на июнь 2025 года Китай лидировал в мире по количеству патентов в области 6G (40,3%), опережая США (35,2%). Коммерциализация технологии 6G намечена на «волшебный» 2030 год.

