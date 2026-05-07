Финтех: МТС запустил переводы для физлиц на кошельки WeChat Pay без комиссии

07.05.2026, MForum.ru

Кто бывал в Китае в последние годы - знает, что на сегодня оплата по QR-коду через WeChat Pay или Alipay - это основные способы безналичного расчета в Китае. Платить таким способом можно везде - на улице или в общественном транспорте, в торговых центрах и в отелях. Достаточно отсканить QR-код в торговой точке или такси или представить свой QR-код для сканирования. И наоборот, заплатить наличными получится не везде.

МТС объявила о запуске денежных переводов без комиссии для физлиц на кошельки китайской системы мобильных платежей WeChat Pay. Это позволяет пользователям приложения Мой МТС расплачиваться в любых торговых точка Китая через все основные платежные системы этой страны с помощью QR-кода. Пополнение Alipay было доступно через приложение и ранее.

WeChat Pay - система мобильных платежей, встроенная в мессенджер WeChat.

Регистрация как в WeChat, так и в Alipay возможна с российским номером телефона и данными загранпаспорта. Из приложений можно заказывать еду и такси, покупать билеты, бронировать отели. Учитывая, что не во всех заведениях принимают наличные и международные банковские карты, это наиболее удобный способ расчетов, если вы оказываетесь в Китае.

«Теперь у путешественников появилась возможность напрямую пополнять кошельки ведущих китайских платежных систем и свободно расплачиваться абсолютно везде, не переживая о количестве наличных. И, конечно, важное преимущество сервиса безопасность – раньше приходилось пополнять кошельки через посредников и непроверенные сервисы, что часто было рискованно и дорого», - рассказал руководитель кластера «Платежи и переводы» МТС Кирилл Пальчун.

Перевести средства на кошельки WeChat Pay и Alipay с помощью Мой МТС можно с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Переводы осуществляются в рублях с конвертацией в юани. Средства поступают в течение нескольких минут. Минимальная сумма разового перевода составляет 1100 рублей, максимальная – 400 тысяч рублей.

Войти в приложение Мой МТС можно с помощью номера телефона любого российского оператора. Абоненты МТС могут переводить средства и оплачивать покупки даже при отрицательном балансе, достаточно быть подключенным к сети Интернет.

Очень своевременная и полезная услуга. Недавно ездил в Китай и убедился, насколько важно иметь возможность оплаты через QR-коды. То, что МТС не берет комиссию - приятно, интересно - по какому курсу производится конвертация.

