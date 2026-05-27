Мобильная связь: МегаФон в Тамбовской области - покрытие улучшено в селе Ракша

27.05.2026, MForum.ru

Как сообщает оператор, после запуска нового телеком-оборудования голосовая связь и мобильный интернет стали доступны более чем для 800 жителей села Ракша (через село протекает река Разазовка). Село находится в 17 километрах от административного центра округа - Моршанска. По заверениям оператора, максимальная скорость передачи данных может достигать 50 Мбит/с. Новое оборудование работает в нескольких частотных диапазонах.

«Мы продолжаем расширять покрытие в Моршанском округе, анализируя нагрузку на сеть и потребности наших абонентов. Стабильная голосовая связь и мобильный интернет важны как в крупных городах, так и в небольших населённых пунктах. Чтобы пользователи всегда оставались на связи, в этому году мы построили и модернизировали более 30 базовых станций в различных локациях региона», - сказал Александр Мудрецов, директор МегаФона в Тамбовской области.  

Ранее оператор улучшил связь в «Тамбовском Артеке» и в районе Воронинского заповедника в Инжавинском округе.

