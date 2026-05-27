Облачные услуги: MWS Cloud и Ситикард заключили соглашение о сотрудничестве

27.05.2026, MForum.ru

MWS Cloud (входит в МТС Web Services) и «Ситикард», разработчик цифровых решений для платежей на пассажирском транспорте, договорились о технологическом партнерстве – компании будут вместе развивать современные ИТ-платформы, переносить городские службы в облака, внедрять умные решения на базе ИИ.

Совместная работа начнется с глубокого технического аудита действующих систем, затем специалисты приступят к развертыванию новых мощностей. Планируется создавать кросс-функциональные проектные группы, привлекать внешних экспертов для разработки алгоритмов.

Партнеры обновят техническую базу систем, настроят безопасное хранение больших объемов данных и защитят платформы от перегрузок. Важной частью совместной работы станет запуск нейросетей, которые помогут автоматизировать рутину и быстрее обрабатывать запросы пользователей. При этом все новые технологии будут разворачиваться на принципах взаимного доверия, открытости и строгой безопасности всей информации.

На выходе должны появиться гибкие кастомные сервисы под постоянно меняющиеся запросы пользователей.

Особое внимание в рамках партнерства будет уделено долгосрочной стратегии развития.

Компании заключили соглашение на три года, что позволит им последовательно реализовать даже самые сложные ИТ-инициативы.

«Это важный шаг для создания удобных цифровых сервисов. Наша цель — дать коллегам доступ к самым продвинутым облачным мощностям и готовым инструментам искусственного интеллекта. У MWS есть большой опыт и все необходимые технологии, чтобы помочь партнеру пройти цифровую трансформацию, сделать его платформы гибкими и запустить полезные интеллектуальные функции для людей», - отметил коммерческий директор МТС Web Services Александр Чеснавский.

теги: мобильная связь МТС MWS МТС Web Services партнерства партнерские проекты стратегическое сотрудничество Ситикард облачные услуги облачные сервисы

