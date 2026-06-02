ИТ. Строительство. Экология: МТС поможет московским застройщиком с мониторингом шума и пыли

02.06.2026, MForum.ru

МТС представила комплексное решение для контроля в реальном времени уровня шума и пыли на стройплощадках Москвы в рамках решения МТС Экология. Решение должно помочь застройщикам выполнять их обязательства по контролю автоматизированными датчиками уровня шума и концентрации пыли, а также по передаче этих данных в городские информационные системы.

Решение МТС включает программно-аппаратный комплекс: датчики уровня шума и концентрации пыли, которые устанавливают по периметру стройплощадки и в контрольных точках. Данные в режиме реального времени поступают в личный кабинет пользователя и ГИС в соответствии с регуляторными требованиями.

В облачной платформе МТС заказчик может отслеживать текущие показатели запыленности и шума, историю измерений, формировать аналитические отчеты. Система автоматически оповещает сотрудников, если показатели приближаются к предельно допустимым значениям или их превышают.

У МТС уже сформировалась линейка цифровых сервисов для строительной области, которая включает видеонаблюдение, контроль доступа, мониторинг техники, связь и облачные платформы, новинка может быть интегрирована с ними. У застройщиков, за счет этого, есть возможность выстроить единый цифровой контур управления площадкой с одним технологическим партнёром. Решение может быть адаптировано под площадки любого размера – от точечной застройки до крупных девелоперских проектов.

«Мы создавали этот продукт в диалоге с участниками строительного рынка и хорошо понимаем их задачи. Застройщику важно, чтобы решение быстро разворачивалось, работало надежно и не создавало дополнительной операционной нагрузки. Наш сервис именно такой: датчики устанавливаются без прокладки проводных коммуникаций, данные передаются автоматически, отчётность формируется в личном кабинете. Это позволяет строительным командам сосредоточиться на основной работе, а не на администрировании экологического мониторинга», - комментирует руководитель центра МТС Экология Олеся Суханос.

--

теги: ИТ информационные технологии цифровизация строительство экология облачные услуги облачные платформы МТС

--