Облачные платформы: МТС начала переносить данные на собственную облачную платформу MWS Cloud Platform

MWS Cloud, входит в МТС Web Services, сообщает о том, что группа МТС запустила процесс переноса данных в объектное хранилище MWS Cloud Platform. Уже сейчас в облако перенесен первый петабайт данных компании.

Объектное хранилище MWS Cloud Platform было запущено в коммерческую эксплуатацию весной 2025 года. В него уже успели мигрировать данные такие компании группы как онлайн-кинотеатр KION, облачное хранилище «Вторая память», МТС Big Data, МТС AI и другие и другие подразделения компании.

Данные хранятся в защищенном отказоустойчивом контуре. Платформа MWS Cloud Platform аттестована в соответствии с наивысшим уровнем безопасности для размещения персональных данных.

Инфраструктура платформы развернута в ЦОД с уровнем отказоустойчивости Tier III. Помимо компаний группы МТС свои данные в объектное хранилище уже начали переносить первые внешние клиенты.

Собственное облачное хранилище, это, конечно, крупные капитальные вложения, но в долгосрочной перспективе они окупятся. А пока что МТС получила полный контроль над данными и инфраструктурой. Высокий уровень безопасности инфраструктуры позволит МТС привлечь внешних клиентов. MTS Cloud все более трансформируется в публичный коммерческий сервис. Хорошее, стратегически важное направление деятельности МТС, логичное.

