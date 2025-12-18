IT. Облачные сервисы: MWS Cloud запустила облачный сервис Managed ClickHouse

MForum.ru
18.12.2025,
MWS Cloud сообщает о запуске нового сервиса Managed ClickHouse в составе облачной платформы MWS Cloud Platform. Сервис позволит компаниям разворачивать аналитические кластеры ClickHouse в облаке через консоль управления или CLI для обработки больших объёмов данных в реальном времени. Сервис запущен в режиме Preview (тестовом) и дополняет линейку управляемых PaaS-сервисов для работы с данными в облаке MWS Cloud Platform.
Managed ClickHouse — это облачный сервис, позволяющий развернуть инстансы популярной аналитической СУБД c открытым исходным кодом в облаке MWS Cloud Platform. Сервис полностью берёт на себя рутинные задачи по подготовке инфраструктуры, конфигурированию узлов, резервному копированию, обновлениям и мониторингу. Пользователи получают готовую, отказоустойчивую базу данных, оптимизированную для работы с большими массивами информации и потоковой аналитики.
Сервис глубоко интегрирован с ключевыми компонентами MWS Cloud Platform: сетевой и ресурсной моделью, механизмами управления доступом и единой системой мониторинга. Managed ClickHouse пополняет портфель управляемых PaaS-решений для работы с данными. Ранее в октябре 2025 года в составе платформы были запущены сервисы Managed PostgreSQL и Managed Kafka.
В первую очередь новый сервис адресован компаниям, для которых аналитика и работа с данными являются критичными элементами бизнеса. Это средний и крупный цифровой бизнес (e-commerce, финтех, онлайн-медиа, телеком), команды с развитой data-функцией, а также технологические и системные интеграторы.
В режиме Preview использование Managed ClickHouse не тарифицируется. Получить доступ к сервису можно через подачу заявки в консоли управления MWS Cloud Platform.
«Запуск Managed ClickHouse — это логичный шаг в развитии нашей экосистемы по работе с данными в облаке MWS Cloud Platform. Сервис позволяет командам сконцентрироваться на бизнес-логике, а не на администрировании инфраструктуры. Кроме того, мы уже сейчас проводим пилоты с внутренними клиентами МТС, предоставляя возможность развернуть Managed ClickHouse поверх объектного хранилища MWS Cloud Platform. Мы планируем предоставлять такую услугу как сервис всем клиентам облака. — отметила продакт-оунер сервиса Мария Черенкова.
теги: облачные услуги облачные сервисы MWS B2B
