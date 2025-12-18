IT. Облачные сервисы: MWS Cloud запустила облачный сервис Managed ClickHouse

MForum.ru

IT. Облачные сервисы: MWS Cloud запустила облачный сервис Managed ClickHouse

18.12.2025, MForum.ru

MWS Cloud сообщает о запуске нового сервиса Managed ClickHouse в составе облачной платформы MWS Cloud Platform. Сервис позволит компаниям разворачивать аналитические кластеры ClickHouse в облаке через консоль управления или CLI для обработки больших объёмов данных в реальном времени. Сервис запущен в режиме Preview (тестовом) и дополняет линейку управляемых PaaS-сервисов для работы с данными в облаке MWS Cloud Platform.

Managed ClickHouse — это облачный сервис, позволяющий развернуть инстансы популярной аналитической СУБД c открытым исходным кодом в облаке MWS Cloud Platform. Сервис полностью берёт на себя рутинные задачи по подготовке инфраструктуры, конфигурированию узлов, резервному копированию, обновлениям и мониторингу. Пользователи получают готовую, отказоустойчивую базу данных, оптимизированную для работы с большими массивами информации и потоковой аналитики.

Сервис глубоко интегрирован с ключевыми компонентами MWS Cloud Platform: сетевой и ресурсной моделью, механизмами управления доступом и единой системой мониторинга. Managed ClickHouse пополняет портфель управляемых PaaS-решений для работы с данными. Ранее в октябре 2025 года в составе платформы были запущены сервисы Managed PostgreSQL и Managed Kafka.

В первую очередь новый сервис адресован компаниям, для которых аналитика и работа с данными являются критичными элементами бизнеса. Это средний и крупный цифровой бизнес (e-commerce, финтех, онлайн-медиа, телеком), команды с развитой data-функцией, а также технологические и системные интеграторы.

В режиме Preview использование Managed ClickHouse не тарифицируется. Получить доступ к сервису можно через подачу заявки в консоли управления MWS Cloud Platform.

«Запуск Managed ClickHouse — это логичный шаг в развитии нашей экосистемы по работе с данными в облаке MWS Cloud Platform. Сервис позволяет командам сконцентрироваться на бизнес-логике, а не на администрировании инфраструктуры. Кроме того, мы уже сейчас проводим пилоты с внутренними клиентами МТС, предоставляя возможность развернуть Managed ClickHouse поверх объектного хранилища MWS Cloud Platform. Мы планируем предоставлять такую услугу как сервис всем клиентам облака. — отметила продакт-оунер сервиса Мария Черенкова.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: облачные услуги облачные сервисы MWS B2B

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

01.11. [Новости компаний] Кадры. Назначения: Андрей Зотов возглавит облачный бизнес Билайна / MForum.ru

30.10. [Новости компаний] Облачные платформы: МТС начала переносить данные на собственную облачную платформу MWS Cloud Platform / MForum.ru

01.09. [Новости компаний] IT. Облачные сервисы: MWS Cloud в 1,5 раза увеличила мощности GPU-облака для искусственного интеллекта / MForum.ru

12.08. [Новости компаний] Облачные сервисы. Искусственный интеллект: В MWS запустили платформу для работы с LLM и моделями компьютерного зрения / MForum.ru

21.05. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 1q2025 - хороший результат для сложных рыночных условий. Часть 1 / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru

15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru

14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: