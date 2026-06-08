Дата-центры: Google готов ежемесячно платить SpaceX около $1 млрд за возможность пользоваться ИИ-вычислительными мощностями

MForum.ru

Дата-центры: Google готов ежемесячно платить SpaceX около $1 млрд за возможность пользоваться ИИ-вычислительными мощностями

08.06.2026, MForum.ru

SpaceX получила еще одного крупного клиента, поскольку Google спешит расширить вычислительные мощности Gemeni. Google готова платить около $920 млн в месяц за доступ примерно к 110 тысячам графических процессоров и вспомогательному оборудованию в ЦОД, управляемым SpaceX.

Сумма сделки за ее срок действия может достичь $30 млрд, то есть в Google рассматривают ее как временное решение. Очень своевременная для SpaceX сделка, с учетом планов выхода на биржу для привлечения около $75 млрд.  

Помимо контракта на облачные услуги, компании Google и SpaceX продолжают обсуждать будущие орбитальные дата-центры.

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теги: дата-центры ЦОДы облачные сервисы спутниковые ЦОДы орбитальные вычисления Google SpaceX Gemeni искусственный интеллект

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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