Микроэлектроника: В ЕС спохватились – без ИИ и микросхем не будет и суверенитета

MForum.ru
04.06.2026,
Еврокомиссия представила масштабный пакет мер в области полупроводников, ИИ, облачных технологий и открытого ПО в надежде на обеспечение «цифровой автономии» блока, или хотя бы снижения зависимости от США и Азии.
Основой пакета станет «Закон о микросхемах 2.0», призванный ускорить процесс получения разрешений, углубить сотрудничество с «партнерами-единомышленниками» и ввести новый «знак качества» для ЕС в области полупроводников. Где-то я уже слышал эти «ускорить и углубить», да и «знак качества».
Еще один компонент нового пакета мер – «Закон о развитии облачных вычислений и ИИ». Его задача – способствовать созданию новых ЦОД (ага, а энергию откуда в ЕС возьмут после борьбы не на жизнь, а на смерть с традиционной энергетикой?), упростить условия развертывания объектов по всему ЕС, ввести единую общеевропейскую систему оценки суверенитета в области облачных вычислений и ИИ. Для придания этим лозунгом конкретики упоминается цель – утроить мощность имеющихся в регионе ЦОД за 5-7 лет.
С поддержкой открытого исходного кода страны Евросоюза, как ожидается, смогут укрепить цифровую автономию, расширяя альтернативы, инвестируя в навыки, стартапы и цифровую инфраструктуру. Ставится задача более широкого использования открытого исходного кода в госуправлении.
Наконец задумались и об энергосистеме Европы, но пока что речь идет о создании «дорожной карты» в этом секторе. С благой задачей обеспечения интеграции дата-центров. Кажется, это слабое место программы – похоже, что так и нет осознания сделанных ошибок и не ставится задача быстрого их исправления путем ускоренного строительства объектов энерго генерации и современной системы распределения электроэнергии.
Представление пакета мер сопровождалось речами, типичными для таких случаев: Европа «не может позволить себе зависеть от других в отношении технологий, которые обеспечивают работу наших больниц, стабильность наших энергосетей и безопасность наших услуг». «Речь идет о защите наших граждан, отстаивании наших интересов и принятии собственных решений. У Европы есть таланты, передовые исследования, промышленная база и Единый рынок. Вместе мы должны превратить эти сильные стороны в технологический суверенитет».
Что теперь? Все бросятся исполнять новый пакет мер? Как бы не так – теперь новый пакет мер начнут обсуждать в Европарламенте и в Совете ЕС, будет запущен процесс консультаций с государствами-членами. Много людей будут долго произносить речи. Улита едет… когда-то будет.
До 2028 года пакет мер, если его начнут реализовывать, не получит специального финансирования – его предлагается оплачивать за счет уже существующих грантов. А с 2028 года финансирование должно быть уже предусмотрено в бюджете ЕС. Ранее только для возрождения полупроводниковой индустрии в ЕС планировались частно-государственные инвестиции в размере 120 млрд евро к 2035 году. Не так уж много по современным меркам.
В общем, пока что кроме лозунгов и приходящего осознания, что с «полимерами» вышло, как всегда, ничего не наблюдается. Что же, осознание - это тоже важно, это может стать первым шагом к исправлению ситуации. Но не обязательно.
((по материалам Mobile World Live))
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теги: микроэлектроника искусственный интеллект ЦОДы дата-центры стратегии цифровой суверенитет технологическая независимость Европа Евросоюз
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