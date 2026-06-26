Слухи: В iPhone 2027 экраны останутся прежними — 60 Гц у iPhone 18e и 120 Гц у остальных

01.07.2026, MForum.ru

Согласно свежим данным инсайдера Digital Chat Station, Apple готовит к выпуску следующее поколение iPhone, которое будет включать две волны анонсов. Осенью 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Ultra. А весной 2027 года, предположительно в апреле, компания представит базовый iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2.

Что касается дисплеев, то изменений по сравнению с текущим поколением практически не будет. iPhone 18 оснастят 6.3-дюймовым LTPO OLED-экраном с разрешением «1.5K» и частотой 120 Гц. iPhone 18e получит 6.12-дюймовую LTPS OLED-панель с тем же «1.5K» разрешением, но частота обновления останется на уровне 60 Гц. iPhone Air 2, в свою очередь, будет использовать 6.55-дюймовый LTPO OLED с «1.5K» и 120 Гц.

Диагонали экранов новых моделей немного выросли по сравнению с предшественниками: iPhone 18e стал на 0.02 дюйма больше, iPhone Air 2 — на 0.05 дюйма, тогда как iPhone 18 сохранил размер iPhone 17. Частота обновления у всех моделей осталась без изменений, так что надежды на 120 Гц у iPhone 18e, к сожалению, не оправдались.

Apple продолжает придерживаться своей стратегии дифференциации, что позволяет сохранять ценовую иерархию и стимулировать покупателей переходить на более дорогие модели.

iPhone 18e с 60 Гц экраном в 2027 году выглядит архаично, особенно на фоне Android-конкурентов, где даже бюджетные модели оснащают 90–120 Гц панелями. Однако Apple традиционно не спешит с внедрением технологий в массовый сегмент, делая ставку на стабильность и узнаваемость.

Что касается iPhone Air 2, то он продолжает позиционироваться как «тонкий и стильный» вариант между базовым и Pro. Увеличение диагонали до 6.55 дюймов делает его ещё ближе к Pro-размерам, но с компромиссами в камерах и материалах.

В целом, слухи подтверждают, что Apple не планирует революционных изменений в дисплеях в ближайшее время. Впрочем, для многих пользователей 60 Гц всё ещё остаётся приемлемым, особенно в сочетании с отличной цветопередачей и яркостью OLED. Так что iPhone 18e, скорее всего, найдет своего покупателя.