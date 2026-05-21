Потребительская электроника: Apple объяснила повышение цен на MacBook и iPad на 20% дефицитом микросхем памяти

26.06.2026, MForum.ru

Компания ссылается на вполне обоснованную причину – сейчас вся мировая индустрия потребительской и промышленной электроники столкнулась с беспрецедентной проблемой быстрого роста цен на память, что не может не влиять на цену устройств и стоимость хранения данных.

«Спасибо» нужно сказать успехам ИИ, соответствующему спросу на эту технологию со стороны правительств, военных и бизнеса, а также неспособности людей к стратегическому планированию – в итоге сейчас быстрое расширение ЦОД требует микросхем памяти в объемах, в которых они не производятся.

Крупнейшие производители DRAM и NAND (Samsung, SK Hynix, Micron) направили значительную часть мощностей на выпуск высокомаржинальной памяти HBM, необходимой для ускорителей NVIDIA, AMD и собственных чипов облачных гигантов. Свободные мощности выпуска для потребительской памяти сузились, а наращивание производства требует времени (запуск новых линий занимает 1,5–2 года) и колоссальных капиталовложений. Весьма вероятно, что дефицит продлится как минимум до второй половины 2027 года, и цены на память останутся повышенными на протяжении всего этого периода.

А пока что повышение цен коснется всей линейки MacBook и iPad по всему миру, увеличившись примерно на 20%. Например, цена MacBook Air с 512 ГБ памяти выросла с $1099 до $1299, а iPad Pro с 256 ГБ теперь будет стоить $1199 вместо $999. Цена на бюджетный ноутбук Neo, выпущенный в марте, теперь начинается от $599 (цена снижена с $699). Цены на iPhone, Apple Watch и AirPods пока что остаются без изменений.

Происходящее отражает глубину кризиса. Apple не повышала цены на свои изделия, ни во времена так называемой «пандемии», ни во время «войны тарифов» администрации Трампа. Но кризис с памятью действительно уникальный и даже Apple с ее маржей не смогла удержаться от повышения, которое уже «отработали» Dell, HP, Lenovo и Asus, а также Samsung, повысившая цены на свои смартфоны в США.

Кризис с памятью не исчерпываются перечисленными причинами – у производителей растут издержки за счет перехода на все более сложные техпроцессы, также этому способствуют все новые торговые барьеры, стимулирующие производителей электроники создавать резервы. Так что цены будут продолжать расти.

Как будет реагировать рынок? В премиальном сегменте спрос традиционно неэластичен, аудитория готова платить за статус и привычный опыт, шок от повышения цен сглаживают трейд-ины и рассрочки. А вот в массовом и бюджетном сегментах подорожания на 15-20% неминуемо приведет к сокращению продаж, более длительному циклу использования старых устройств, покупкам восстановленных или более дешевых устройств.

Но будет и встречный тренд – все, кто сможет себе это позволит, захочет приобрести ИИ-ноутбуки и ИИ-смартфоны с функциями генеративного ИИ и «умного помощника». Это частично скомпенсирует волну падений. Можно прогнозировать рост средней цены устройства. ||

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теги: потребительская электроника рост цен кризисы дефицит памяти

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