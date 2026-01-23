Микроэлектроника: Intel не справляется с удовлетворением спроса на серверные чипы, используемые в ИИ ЦОД

MForum.ru
23.01.2026,
В четверг компания заявила о трудностях с удовлетворением спроса на свои серверные чипы, используемые в центрах обработки данных для искусственного интеллекта, и спрогнозировала квартальную выручку и прибыль ниже рыночных оценок, что привело к падению акций на 13% на внебиржевых торгах. Об этом сообщает Reuters.
Наблюдатели отмечают, что вместо того, чтобы расширить выпуск востребованной продукции, которой не хватает, Intel недавно выпустила чип для ноутбуков, призванный вернуть ей лидерство на рынке персональных компьютеров, как раз в тот момент, когда ожидается, что дефицит микросхем памяти снизит продажи в этой отрасли. Стимулом для этого решения было то, что Intel также постоянно теряет долю рынка ПК в пользу своего конкурента AMD.
Между тем, руководители Intel заявили, что компания оказалась застигнута врасплох резким ростом спроса на центральные процессоры для серверов, которые поставляются вместе с чипами для искусственного интеллекта. Несмотря на работу заводов на полную мощность, Intel не может удовлетворить спрос на эти чипы, в результате чего прибыль от продаж процессоров для центров обработки данных остается недостижимой, а новый чип для ПК снижает рентабельность компании. Компания прогнозирует выручку за текущий квартал в диапазоне от $11,7 до $12,7 млрд.
Как был озвучено на телефонной конференции, Intel воздерживается от крупных инвестиций в свой технологический процесс следующего поколения, известный как 14A, ожидая крупного заказчика. В ходе телефонной конференции Тан заявил, что два клиента изучают технические детали технологии 14A, что может стать шагом к созданию тестовых чипов с её использованием. В ходе телефонной конференции Тан заявил, что показатели выхода годных изделий для 18A соответствуют внутренним планам Intel, но "все еще ниже того уровня, которого я хотел бы". Руководители Intel заявили, что ожидают узнать ко второй половине этого года, захотят ли внешние клиенты использовать эту технологию.
Тан значительно сократил масштабы контрактного производства, продвигаемые его предшественником Пэтом Гелсингером, стремясь укрепить финансовое положение Intel после того, как капиталоемкие расширения резко снизили рентабельность.
--
теги: микроэлектроника производство микросхем участники рынка Intel США
--
