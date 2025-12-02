Микроэлектроника: Intel укрепляет позиции в Малайзии в рамках глобальной перестройки производственных цепочек

Микроэлектроника: Intel укрепляет позиции в Малайзии в рамках глобальной перестройки производственных цепочек

02.12.2025, MForum.ru

Американская Intel объявила о дополнительных инвестициях в размере $208 млн в расширение операций по упаковке и тестированию чипов в Малайзии. Решение было обнародовано после встречи премьер-министра страны Анвара Ибрагима и генерального директора Intel Лип-Бу Тана. Об этом рассказывает Reuters.

Этот шаг существенно укрепляет позиции Малайзии как ключевого участника производственных цепочек и отражает стратегию Intel по наращиванию производственных мощностей за пределами США (вынужденная мера, отражающая проблемность создания экономически оправданных производств в США).

Новые вложения, это не очень заметное дополнение к масштабному проекту Intel в Пенанге — строительству завода передовой упаковки чипов стоимостью $7 млрд, анонсированному в 2021 году. По данным малайзийского правительства, этот объект готов на 99%. Упаковка и тестирование — финальные и критически важные этапы производства, и Малайзия исторически сильна в этой сфере, занимая около 10-13% мирового рынка данных услуг.

Intel активно сотрудничает с местными образовательными учреждениями, на которое за 2 года было выделено 2.8 млн ринггитов для подготовки кадров.

Инвестиции направлены на расширение мощностей по передовой упаковке, которая становится все важнее для производительности процессоров, особенно в эпоху ИИ и высокопроизводительных вычислений. Это позволит Intel гибко наращивать выпуск процессоров, опираясь на устоявшуюся экосистему Малайзии.

💎 Почему это важно

  • Инвестиции Intel — мощный сигнал для других компаний, укрепляющий статус Малайзии как надежной базы для высокотехнологичного производства, выходящего за рамки сборки.

  • Расширение в Малайзии — тактический ход для диверсификации и усиления бэкофиса Intel, то есть упаковки и тестирования, что критически важно в гонке за производительностью чипов для ИИ.

  • Сотрудничество подтверждает тренд на регионализацию и усложнение полупроводниковых цепочек. Страны с развитой инфраструктурой и опытом, такие как Малайзия, получают новые возможности для роста в рамках стратегического соперничества технологических гигантов.

теги: микроэлектроника Малайзия упаковка и корпусирование тестирование микросхем

© Алексей Бойко, MForum.ru

