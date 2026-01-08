Микроэлектроника: Intel анонсировал процессоры Core Ultra Series 3 (Panther Lake)

MForum.ru
08.01.2026,
На выставке CES 2026 компания Intel представила новое поколение процессоров Core Ultra Series 3 на архитектуре Panther Lake и передовом техпроцессе Intel 18A.
Что показала Intel?
Главный козырь — полностью чиплетный дизайн. Отдельный графический чиплет теперь собирается с вычислительными ядрами в единый процессор, что позволило совершить мощный рывок в производительности.
Графика нового уровня для геймеров
Компания представила интегрированную графику Arc B390 — iGPU с поддержкой фрейм-генерации Intel XeSS 3. Заявленные цифры могут поразить воображение:
Фокус на периферийные вычисления
Новое поколение NPU обеспечивает мощность до 50 TOPS для локальных ИИ-задач. Впервые в линейке появились модели, сертифицированные для промышленного использования в робототехнике, умных городах и автоматизации.
Производительность и автономность
Заявленные улучшения для топовых ноутбучных моделей (до 16 ядер CP, 12 ядер Xe):
Когда ждать?
Среди первых партнеров — Dell и Samsung, которая планирует использовать чип в Galaxy Book 6.
Intel претендует на возврат лидерства в ключевых сегментах?
теги: микроэлектроника США Intel микропроцессоры чипы ИИ NPU CES2026 18A
