Микроэлектроника: Intel анонсировал процессоры Core Ultra Series 3 (Panther Lake)

08.01.2026, MForum.ru

На выставке CES 2026 компания Intel представила новое поколение процессоров Core Ultra Series 3 на архитектуре Panther Lake и передовом техпроцессе Intel 18A.

Что показала Intel?

Главный козырь — полностью чиплетный дизайн. Отдельный графический чиплет теперь собирается с вычислительными ядрами в единый процессор, что позволило совершить мощный рывок в производительности.

Графика нового уровня для геймеров

Компания представила интегрированную графику Arc B390 — iGPU с поддержкой фрейм-генерации Intel XeSS 3. Заявленные цифры могут поразить воображение:

  • В среднем на 73% быстрее в играх, чем у текущих решений AMD.
  • В отдельных проектах (например, Battlefield 6) — до 147 FPS на ультра-настройках в Full HD.
  • Intel также анонсировала полноценную портативную игровую платформу на Panther Lake, бросая вызов доминированию AMD Ryzen Z-Series в сегменте портативных консолей.

Фокус на периферийные вычисления

Новое поколение NPU обеспечивает мощность до 50 TOPS для локальных ИИ-задач. Впервые в линейке появились модели, сертифицированные для промышленного использования в робототехнике, умных городах и автоматизации.

Производительность и автономность

Заявленные улучшения для топовых ноутбучных моделей (до 16 ядер CP, 12 ядер Xe):

  • До +60% многопоточной производительности к предшественнику (Lunar Lake).
  • До +77% в играх.
  • До 27 часов автономной работы.

Когда ждать?

  • 27 января 2026: старт глобальных продаж потребительских ноутбуков (предзаказ с 6 января).
  • 1H2026: выход дополнительных моделей.
  • 2q2026: доступность решений для периферийных систем и промышленности.

Среди первых партнеров — Dell и Samsung, которая планирует использовать чип в Galaxy Book 6.

Intel претендует на возврат лидерства в ключевых сегментах?

