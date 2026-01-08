Микроэлектроника: Intel анонсировал процессоры Core Ultra Series 3 (Panther Lake)

08.01.2026, MForum.ru

На выставке CES 2026 компания Intel представила новое поколение процессоров Core Ultra Series 3 на архитектуре Panther Lake и передовом техпроцессе Intel 18A.

Что показала Intel?

Главный козырь — полностью чиплетный дизайн. Отдельный графический чиплет теперь собирается с вычислительными ядрами в единый процессор, что позволило совершить мощный рывок в производительности.

Графика нового уровня для геймеров

Компания представила интегрированную графику Arc B390 — iGPU с поддержкой фрейм-генерации Intel XeSS 3. Заявленные цифры могут поразить воображение:

В среднем на 73% быстрее в играх, чем у текущих решений AMD.

В отдельных проектах (например, Battlefield 6) — до 147 FPS на ультра-настройках в Full HD.

Intel также анонсировала полноценную портативную игровую платформу на Panther Lake, бросая вызов доминированию AMD Ryzen Z-Series в сегменте портативных консолей.

Фокус на периферийные вычисления

Новое поколение NPU обеспечивает мощность до 50 TOPS для локальных ИИ-задач. Впервые в линейке появились модели, сертифицированные для промышленного использования в робототехнике, умных городах и автоматизации.

Производительность и автономность

Заявленные улучшения для топовых ноутбучных моделей (до 16 ядер CP, 12 ядер Xe):

До +60% многопоточной производительности к предшественнику (Lunar Lake).

До +77% в играх.

До 27 часов автономной работы.

Когда ждать?

27 января 2026: старт глобальных продаж потребительских ноутбуков (предзаказ с 6 января).

1H2026: выход дополнительных моделей.

2q2026: доступность решений для периферийных систем и промышленности.

Среди первых партнеров — Dell и Samsung, которая планирует использовать чип в Galaxy Book 6.

Intel претендует на возврат лидерства в ключевых сегментах?

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника США Intel микропроцессоры чипы ИИ NPU CES2026 18A

--