Микроэлектроника: Intel – осторожный оптимизм

У акционеров Intel вырос оптимизм, а с ним и оценка акций компании. Все больше людей начинают верить в то, что инициативы директора Лип-Бу Тана начали давать плоды. Кроме того, компании должен помочь высокий спрос на ЦОД, что подогревает спрос на традиционные серверные чипы Intel.

Так или иначе, но в течение 2025 года акции Intel выросли на 84%, заметно опередив темпы роста биржевого индекса полупроводниковых компаний.

В достижении этих итогов существенный вклад обеспечили инвестиции - $5 млрд от Nvidia, $2 млрд от SoftBank. На пользу компании пошла реорганизация производства микросхем и сокращение части раздутой структуры управления. Двузначного роста акций Intel некоторые ждут и в 2026 году.

Эти позитивные изменения происходят на фоне продолжающейся потери доли рынка ПК в пользу AMD и Arm. Что усугубляется сжатием рынка ПК из-за роста цен на микросхемы памяти. Прогноз сокращения этого рынка – 4%.

Достигнутый Intel уровень выхода годных при выпуске пластин с узлами 18А по слухам остается недостаточно высоким. Intel успокаивает – выход годных улучшается практически ежемесячно.

