Микроэлектроника: Дефицит отменяет геополитику - "западные" производители ПК будут закупать китайскую память

Ведущие производители ПК — HP, Dell, Acer и Asus — рассматривают возможность закупки чипов памяти у китайских компаний на фоне глобального дефицита, вызванного ростом спроса на ИИ-технологии.

Об этом 5 февраля 2026 года сообщило издание Nikkei Asia со ссылкой на источники.

Основная причина — переориентация крупнейших мировых производителей памяти (американской Micron, южнокорейских Samsung и SK Hynix) на поставки для ИИ-гигантов: Google, Nvidia, Amazon. Это привело к нехватке стандартных чипов DRAM и NAND для потребительской электроники, включая ПК и смартфоны. Дефицит уже спровоцировал рост цен: например, стоимость DDR5 RAM с сентября 2025 года выросла в 4 раза.

HP уже проводит сертификационные тесты памяти китайской компании ChangXin Memory Technologies (CXMT). Оговаривается, что ПК с китайскими чипами не планируется продавать в США.





Dell также изучает возможность использования микросхем DRAM производства CXMT.

CXMT — четвёртый в мире по величине производитель DRAM, крупнейший в Китае. По данным Counterpoint Research, его доля на мировом рынке DRAM в денежном выражении достигла 5%, а в натуральном выражении компания уже преодолела рубеж в 10% от мирового производства. Китайская компания YMTC, производящая память NAND, также расширяет своё присутствие на международных рынках.

Это повлечет изменение долей рынка. Китайские компании получат новый буст. Но это позволит смягчить рост цен на ПК для конечных пользователей.

Впрочем, обращу внимание - окончательных решений западные компании еще не приняли.

