Микроэлектроника: Китайская компания Lenovo повышает цены на ПК из-за дефицита памяти

Микроэлектроника: Китайская компания Lenovo повышает цены на ПК из-за дефицита памяти

12.02.2026, MForum.ru

Lenovo Group предупредила о решении повысить цены на ПК, чтобы компенсировать растущие затраты на микросхемы памяти, - сообщает Reuters. Кроме того, компания намерена ускорить продвижение на рынок решений для инференса ИИ.

Это хорошо иллюстрирует общие проблемы, с которыми сталкиваются производители ПК, - дефицит микросхем памяти, связанный со взрывным спросом на ИИ, снижает рентабельность бизнеса производителей электроники, создавая для них сложное положение. Производители DRAM (Samsung, SK Hynix, Micron) сокращают выпуск традиционной памяти (DDR4/DDR5) в пользу высокомаржинальной HBM для ускорителей Nvidia/Huawei. Это создает структурный дефицит обычной DRAM, применяемой в ПК.

Выручка Lenovo за 3-й финансовый квартал 2025 года (4q2025) выросла на 18% до $22,2 млрд, превзойдя ожидания в $20,6 млрд, но чистая прибыль упала на 21% до $546 млн из-за списания на реструктуризацию в размере $285 млн. (Скорректированная чистая прибыль (non-HKFRS) выросла на 36% до $589 млн).

Реструктуризация направлена на усиление ориентации компании Lenovo на рынок искусственного интеллекта и, как надеются в компании, позволит сократить расходы на $200 млн в течение ближайших 3 лет, заявил генеральный директор Lenovo.

6 января 2026 на CES / Tech World компания Lenovo представила три специализированных инференс-сервера:

  • ThinkSystem SR675i V3 (8x PCIe Gen5 GPU, полный цикл ИИ) для тяжелых LLM, RAG и симуляций;
  • ThinkSystem SR650i V4 – для ЦОД общего назначения
  • ThinkEdge SE455i V3 – для ритейла, телекома и т.п.

Президент Lenovo в Северной Америке Райан Маккерди рекомендовал партнерам и корпоративным заказчикам немедленно размещать заказы: «Текущие цены — самые низкие, которые будут существовать в ближайшие 6–12 месяцев».

--

