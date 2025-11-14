Микроэлектроника: Samsung поднимает цены на память DDR вплоть до 60% в связи с обострением дефицита

MForum.ru

Микроэлектроника: Samsung поднимает цены на память DDR вплоть до 60% в связи с обострением дефицита

14.11.2025, MForum.ru

Samsung Electronica в ноябре подняла цены на некоторые виды микросхем памяти, дефицит которых обусловлен глобальный гонкой за создание ЦОД ИИ на 60% (!) к сентябрю 2025, об этом сообщает Reuters.

Столь резкий рост цен усложнит жизнь крупным компаниям, занимающимся развитием инфраструктуры обработки данных. Это грозит и ростом стоимости таких продуктов, как смартфоны и компьютеры. В частности, контрактные цены южнокорейской компании на 32-гигабайтные (ГБ) модули памяти DDR5 подскочили до $239 в ноябре по сравнению со $149 в сентябре.

Samsung также подняла цены на 16-гигабайтные и 128-гигабайтные модули DDR5 примерно на 50% до $135 и $1194 соответственно. Цены на 64-гигабайтные и 96-гигабайтные модули DDR5 выросли более чем на 30%.

Неплохая ситуация для Samsung, который отстает от конкурентов в сегменте памяти для ИИ.

--

теги: микроэлектроника память DDR

© Алексей Бойко, MForum.ru

