ПО: Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки

10.06.2026, MForum.ru

Apple официально поделилась списком устройств, которые получат следующие крупные обновления ПО, анонсированные на WWDC 2026. Как и ожидалось, новые версии принесут множество улучшений, включая обновления Apple Intelligence, более умный опыт «Siri AI» и обновлённый дизайн в ряде областей. Однако поддержка различается в зависимости от категории продуктов.

iPhone: широкая поддержка

Для пользователей iPhone новости довольно просты. iOS 27 будет доступна на всех моделях iPhone, которые в настоящее время поддерживают iOS 26. Это означает, что поддержкой будут охвачены устройства от линейки iPhone 11 до новейшей серии iPhone 17, включая iPhone 16e, iPhone Air и iPhone SE (второго поколения и новее). Это обширный список поддержки, дающий многим пользователям ещё один год без необходимости замены телефона.

iPad: поддержка немного сокращена

С iPad ситуация немного иная. Apple урезает поддержку для нескольких старых моделей. Устройства, теряющие совместимость, включают: версии 2018 года 11-дюймового и 12.9-дюймового iPad Pro, iPad 8-го поколения, iPad mini 5-го поколения и iPad Air 3-го поколения. Более новые модели остаются поддерживаемыми, включая iPad Pro начиная со 2-го поколения 11-дюймовой версии и 4-го поколения 12.9-дюймовой версии, а также новые iPad Air, iPad и iPad mini.

Mac: эпоха Intel подошла к концу

Пользователей Mac ждёт ещё более серьёзный сдвиг. С выходом macOS 27 Golden Gate Apple фактически закрывает главу поддержки Intel. Обновление будет доступно только для Mac на базе Apple Silicon. Это включает последние модели MacBook Air и MacBook Pro, Mac mini, iMac, Mac Studio, Mac Pro и недавно представленный MacBook Neo. Если вы всё ещё используете Mac на Intel, это, похоже, конец пути для крупных обновлений macOS.

watchOS 27: путаница с поддержкой, которую быстро исправили

Самым большим сюрпризом изначально стала поддержка watchOS 27. Когда Apple впервые опубликовала свой список совместимости, Apple Watch Series 9 в нём отсутствовали, что заставило многих пользователей предположить, что их исключили. Это быстро вызвало вопросы, особенно учитывая, что Series 9 используют тот же чип S9, что и Ultra 2. Позже Apple подтвердила, что пропуск был ошибкой, и обновила свой сайт, включив Series 9 в список поддерживаемых устройств.

С этим исправлением watchOS 27 совместима с Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Ultra 2, Ultra 3 и последними Apple Watch SE.

Выход этих программных обновлений ожидается этой осенью. Пользователи поддерживаемых устройств могут с нетерпением ждать множества новинок — от новых AI-функций до улучшений производительности.