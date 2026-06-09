ПО: Apple анонсировала список устройств для iOS 27, macOS 27 Golden Gate и watchOS 27: Intel Mac остаются без поддержки

MForum.ru
10.06.2026,
Apple официально поделилась списком устройств, которые получат следующие крупные обновления ПО, анонсированные на WWDC 2026. Как и ожидалось, новые версии принесут множество улучшений, включая обновления Apple Intelligence, более умный опыт «Siri AI» и обновлённый дизайн в ряде областей. Однако поддержка различается в зависимости от категории продуктов.
Для пользователей iPhone новости довольно просты. iOS 27 будет доступна на всех моделях iPhone, которые в настоящее время поддерживают iOS 26. Это означает, что поддержкой будут охвачены устройства от линейки iPhone 11 до новейшей серии iPhone 17, включая iPhone 16e, iPhone Air и iPhone SE (второго поколения и новее). Это обширный список поддержки, дающий многим пользователям ещё один год без необходимости замены телефона.
С iPad ситуация немного иная. Apple урезает поддержку для нескольких старых моделей. Устройства, теряющие совместимость, включают: версии 2018 года 11-дюймового и 12.9-дюймового iPad Pro, iPad 8-го поколения, iPad mini 5-го поколения и iPad Air 3-го поколения. Более новые модели остаются поддерживаемыми, включая iPad Pro начиная со 2-го поколения 11-дюймовой версии и 4-го поколения 12.9-дюймовой версии, а также новые iPad Air, iPad и iPad mini.
Пользователей Mac ждёт ещё более серьёзный сдвиг. С выходом macOS 27 Golden Gate Apple фактически закрывает главу поддержки Intel. Обновление будет доступно только для Mac на базе Apple Silicon. Это включает последние модели MacBook Air и MacBook Pro, Mac mini, iMac, Mac Studio, Mac Pro и недавно представленный MacBook Neo. Если вы всё ещё используете Mac на Intel, это, похоже, конец пути для крупных обновлений macOS.
Самым большим сюрпризом изначально стала поддержка watchOS 27. Когда Apple впервые опубликовала свой список совместимости, Apple Watch Series 9 в нём отсутствовали, что заставило многих пользователей предположить, что их исключили. Это быстро вызвало вопросы, особенно учитывая, что Series 9 используют тот же чип S9, что и Ultra 2. Позже Apple подтвердила, что пропуск был ошибкой, и обновила свой сайт, включив Series 9 в список поддерживаемых устройств.
С этим исправлением watchOS 27 совместима с Apple Watch Series 9, Series 10, Series 11, Ultra 2, Ultra 3 и последними Apple Watch SE.
Выход этих программных обновлений ожидается этой осенью. Пользователи поддерживаемых устройств могут с нетерпением ждать множества новинок — от новых AI-функций до улучшений производительности.
© Антон Печеровый,
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