Слухи: Появилась уточненная информация о батарее, зарядке и дисплее Redmi K100 Pro

MForum.ru
09.06.2026,
На прошлой неделе Digital Chat Station опубликовал довольно подробный список характеристик Redmi K100 Pro. Теперь инсайдер уточнил детали.
Самое важное изменение коснулось ёмкости аккумулятора. Изначально сообщалось, что она составит 9000 мАч или больше. Однако теперь DCS утверждает, что емкость будет начинаться с цифры 8, то есть окажется в диапазоне от 8000 до 9000 мАч. Это всё равно может сделать K100 Pro обладателем самого большого аккумулятора в серии K, однако превосходство уже не столь очевидно — например, Redmi K90 Max имеет батарею на 8550 мАч.
В предыдущей утечке упоминалась только проводная зарядка мощностью 100 Вт. Новая публикация добавляет и беспроводную: Redmi K100 Pro получит поддержку 50 Вт (беспроводная).
Смартфон будет работать на Snapdragon 8 Elite Gen 5. В новом посте также упоминается «двухъядерная платформа», что намекает на дополнительный чип, подобный Xiaomi D2, который использовался в Redmi K90 Max и K90 Pro Max. D2 обеспечивает дополнительную производительность в AI-вычислениях для улучшения графики.
Экран K100 Pro получит частоту обновления 185 Гц (для достижения такого показателя в играх, вероятно, потребуется помощь чипа D2 или его аналога). DCS называет дисплей «Ultra-clear» — термин, который Xiaomi использует для своих мониторов и телевизоров, хотя точное значение его применительно к смартфону пока неясно.
Камеры: основная 200 МП и 50-мегапиксельный телевик с поддержкой макросъемки. Симметричные стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Корпус будет «полностью водонепроницаемым» (предположительно, IP69) и получит дизайн, вдохновленный Apple.
В сети также появлялись утечки о Redmi K100 Pro Max. Ожидается, что эта модель получит 200-мегапиксельную основную камеру с сенсором 1/1.28" и 50-мегапиксельный перископ, а также еще не анонсированный чип Snapdragon 8 Elite Gen 6 (в то время как K100 Pro довольствуется Gen 5). Однако, возможно, стоимость окажется значительно выше ожидаемой.
Таким образом, Redmi K100 Pro обещает стать одним из самых мощных смартфонов в истории бренда, сохранив при этом флагманские характеристики (большая батарея, высокая частота обновления экрана, мощный чип) и добавив беспроводную зарядку, которой не хватало предшественникам.
© Антон Печеровый,
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