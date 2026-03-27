Анонсы: Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов

Компания iQOO официально представила в Китае два новых смартфона Z-серии. Модели Z11 и Z11x делают ставку на огромные батареи, производительные чипы MediaTek и серьезную защиту от воды. Если Z11x уже знаком по индийскому релизу, то Z11 получил ряд уникальных особенностей, включая рекордную для серии частоту обновления экрана.
Старшая модель оснащена 6.83-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 165 Гц. Для iQOO это первый смартфон с такой высокой частотой — прошлые модели бренда обычно ограничивались 144 Гц. Пиковая локальная яркость достигает 2000 нит. В экран встроен оптический сканер отпечатков, сверху расположена 16-мегапиксельная фронталка.
Главная фишка Z11 — кремний-углеродный аккумулятор емкостью 9050 мАч. iQOO обещает до 28 часов воспроизведения видео. Смартфон также может работать как пауэрбанк для других устройств через проводную реверсивную зарядку. Поддерживается быстрая зарядка 90 Вт.
Сердцем устройства стал MediaTek Dimensity 8500 в паре с 8, 12 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 512 ГБ.
Камеры: основной 50-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/1.8 и оптической стабилизацией в компании со 2-мегапиксельным датчиком глубины. Набор скромный для флагмана, но iQOO делает ставку на другие качества.
Работает все под управлением OriginOS 6 на базе Android 16. Цвета: синий, белый, черный.
Китайская версия Z11x в целом повторяет индийскую модель, но с некоторыми отличиями. Основные характеристики: 6.76-дюймовый LCD (FHD+, 120 Гц), Dimensity 7400, основная камера 50 МП. В Китае доступны более богатые конфигурации памяти — до 12 ГБ RAM и 512 ГБ накопителя.
Фронтальная камера здесь 8 МП (против 32 МП в индийской версии) — заметное удешевление. Зато добавлены NFC, ИК-порт и более продвинутый Wi-Fi 6. Защита IP69 (как и у Z11) присутствует.
Оба смартфона уже доступны в онлайн-магазине vivo в Китае.
iQOO Z11 и Z11x — пример четкого разделения аудитории. Z11 нацелен на тех, кому нужен максимум автономности и плавности: 9050 мАч и 165 Гц AMOLED — уникальное сочетание даже для 2026 года. Z11x предлагает чуть меньше, но за заметно меньшие деньги — от 1499 юаней.
Интересно, что iQOO сознательно пожертвовала камерами в обеих моделях. 50 МП основная без ультраширика и скромные фронталки — это не уровень флагманов. Но для игровой и автономной аудитории, на которую ориентирована Z-серия, это не критично.
Защита IP69 в обеих моделях — важное преимущество. Смартфоны с такой защитой обычно стоят дороже или относятся к специализированным защищенным линейкам. iQOO делает её доступной в массовом сегменте.
Стартовая цена Z11 в 1999 юаней (290 долларов) выглядит агрессивно. За эти деньги покупатель получает рекордную батарею, топовый AMOLED с 165 Гц и хороший процессор. Это прямой вызов конкурентам от Redmi и OnePlus. Удастся ли iQOO завоевать долю рынка — покажут первые недели продаж.
© Антон Печеровый,
27.03. Представлены iQOO Z11 и Z11x – 9050 мАч, 165 Гц и IP69 за 290 долларов
