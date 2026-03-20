Анонсы: iQOO Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц представят 26 марта

20.03.2026, MForum.ru

Компания iQOO официально подтвердила дату презентации двух новых смартфонов Z-серии в Китае. Z11 и Z11x будут представлены 26 марта и в тот же день поступят в продажу. Если Z11x уже знаком по индийскому релизу на прошлой неделе, то Z11 готовит сюрприз в виде рекордной батареи.

Главная фишка iQOO Z11 — аккумулятор емкостью 9020 мАч. Для смартфона это колоссальный объем, который обещает несколько дней работы без подзарядки даже при интенсивном использовании. В паре с энергоэффективным процессором это может стать крайне весомым аргументом для фанатов автономности.

Экран, по слухам, получит частоту обновления 165 Гц — редкость даже для игровых моделей. Правда, неясно, будет ли это AMOLED или LCD, и какое разрешение предложит производитель.

Сердцем устройства, предположительно, станет MediaTek Dimensity 8500 — свежий чипсет, который должен обеспечить отличную производительность без лишнего энергопотребления.

Второй участник презентации — Z11x — уже дебютировал на индийском рынке неделей ранее. Китайская версия, судя по всему, будет идентичной, включая Dimensity 7400 Turbo в паре с батареей 7200 мАч. Основная камера двойная с 50-мегапиксельным главным сенсором. Для своего класса это сбалансированный набор с упором на производительность и автономность.

iQOO в очередной раз демонстрирует гибкую стратегию: Индия получает Z11x чуть раньше, Китай — одновременно Z11 и Z11x. При этом Z11 с батареей 9020 мАч и экраном 165 Гц явно метит в нишу ультимативных устройств для тех, кому важны рекорды.

9020 мАч — это серьезная заявка. Даже на фоне недавних новинок с 7000–7200 мАч такой объем выделяется. Вопрос лишь в том, как iQOO решит проблему времени зарядки и толщины корпуса. Быстрая зарядка должна быть соответствующей, иначе наполнять такую батарею придется полдня.

165 Гц — тоже нестандартный ход. Большинство производителей остановились на 120–144 Гц. Будет ли реальная польза от такой частоты в играх и интерфейсе — пока вопрос. Но маркетинговый эффект очевиден.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

