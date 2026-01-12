Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману»

MForum.ru
12.01.2026,
Компания Redmi, похоже, готовится пересмотреть стратегию для своего ежегодного «ультра-флагмана». Если предыдущие модели K60, K70 и K80 Ultra дебютировали с новейшими «плюсовыми» версиями чипов MediaTek, то предстоящий Redmi K90 Ultra, согласно утечке, может отказаться от этой традиции.
Слухи указывают, что MediaTek не планирует выпускать «разогнанную» версию Dimensity 9500 Plus в этом году. Поэтому Redmi, вероятно, сделает ставку на оптимизацию и стабильность уже зарекомендовавшей себя платформы Dimensity 9500.
Чтобы раскрыть его потенциал, инженеры оснастят K90 Ultra встроенной системой активного охлаждения с вентилятором — трендом, который, по прогнозам, станет массовым в 2026 году. Это позволит поддерживать высокую производительность в длительных игровых сессиях и ресурсоёмких задачах без риска перегрева.
Несмотря на мощную начинку, смартфон должен сохранить относительно лаконичный и минималистичный дизайн. Корпус будет выполнен с использованием металлической рамки и получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68.
Экран, как ожидается, будет представлять собой 6.8-дюймовую OLED-панель разрешением 1.5K с частотой обновления 165 Гц. Для разблокировки будет использоваться ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем.
Но главной сенсацией может стать аккумулятор. Согласно более ранним утечкам, Redmi K90 Ultra получит аккумулятор ёмкости 10 000 мАч — один из самых больших в истории флагманов. Он будет поддерживать сверхбыструю проводную зарядку 100 Вт и быструю беспроводную. Примечательно, что при такой ёмкости толщина корпуса, по слухам, составит всего 8.5 мм.
Ожидается, что в Китае Redmi представит K90 Ultra в мае или июне 2026 года. Как и предыдущие «ультра-модели», устройство, вероятно, останется эксклюзивом для китайского рынка, а на глобальную арену выйдет под другим именем (например, как Xiaomi 16T Pro).
Таким образом, Redmi K90 Ultra готовится стать устройством с новой философией. Вместо погони за абсолютным рекордом в синтетических тестах, который обеспечивается новейшим чипом, в Redmi K90 Ultra производитель сделает ставку на беспрецедентную автономность, продвинутое охлаждение и сбалансированный дизайн, предлагая уникальное сочетание характеристик, которого нет у прямых конкурентов в лице iQOO и Realme.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru