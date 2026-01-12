Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману»

12.01.2026, MForum.ru

Компания Redmi, похоже, готовится пересмотреть стратегию для своего ежегодного «ультра-флагмана». Если предыдущие модели K60, K70 и K80 Ultra дебютировали с новейшими «плюсовыми» версиями чипов MediaTek, то предстоящий Redmi K90 Ultra, согласно утечке, может отказаться от этой традиции.

Слухи указывают, что MediaTek не планирует выпускать «разогнанную» версию Dimensity 9500 Plus в этом году. Поэтому Redmi, вероятно, сделает ставку на оптимизацию и стабильность уже зарекомендовавшей себя платформы Dimensity 9500.

Чтобы раскрыть его потенциал, инженеры оснастят K90 Ultra встроенной системой активного охлаждения с вентилятором — трендом, который, по прогнозам, станет массовым в 2026 году. Это позволит поддерживать высокую производительность в длительных игровых сессиях и ресурсоёмких задачах без риска перегрева.

Несмотря на мощную начинку, смартфон должен сохранить относительно лаконичный и минималистичный дизайн. Корпус будет выполнен с использованием металлической рамки и получит защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Экран, как ожидается, будет представлять собой 6.8-дюймовую OLED-панель разрешением 1.5K с частотой обновления 165 Гц. Для разблокировки будет использоваться ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

Но главной сенсацией может стать аккумулятор. Согласно более ранним утечкам, Redmi K90 Ultra получит аккумулятор ёмкости 10 000 мАч — один из самых больших в истории флагманов. Он будет поддерживать сверхбыструю проводную зарядку 100 Вт и быструю беспроводную. Примечательно, что при такой ёмкости толщина корпуса, по слухам, составит всего 8.5 мм.

Ожидается, что в Китае Redmi представит K90 Ultra в мае или июне 2026 года. Как и предыдущие «ультра-модели», устройство, вероятно, останется эксклюзивом для китайского рынка, а на глобальную арену выйдет под другим именем (например, как Xiaomi 16T Pro).

Таким образом, Redmi K90 Ultra готовится стать устройством с новой философией. Вместо погони за абсолютным рекордом в синтетических тестах, который обеспечивается новейшим чипом, в Redmi K90 Ultra производитель сделает ставку на беспрецедентную автономность, продвинутое охлаждение и сбалансированный дизайн, предлагая уникальное сочетание характеристик, которого нет у прямых конкурентов в лице iQOO и Realme.