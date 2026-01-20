Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности

20.01.2026, MForum.ru

Слухи вокруг iQOO 15 Ultra набирают обороты. Устройство, позиционируемое как радикально улучшенная версия базовой модели iQOO 15, согласно последним данным, может совершить стратегический разворот, возродив одну из самых впечатляющих, но «забытых» технологий бренда — сверхбыструю зарядку мощностью 200 Вт.

Согласно данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, iQOO 15 Ultra дебютирует в Китае в начале февраля с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки, что подтверждается и сертификацией 3C. Однако ключевым тезисом нового сообщения стало заявление о том, что в течение жизненного цикла серии скорость зарядки может быть повышена до 200 Вт.

Этот шаг станет символическим возвращением к истокам: последним устройством iQOO с зарядкой 200 Вт был iQOO 11 Pro 2022 года с аккумулятором на 4700 мАч. В последующих поколениях бренд сознательно жертвовал скоростью в пользу увеличения ёмкости, снизив её сначала до 120 Вт, а в текущем iQOO 15 — до 100 Вт при батарее на 7000 мАч.

Главный вопрос — как iQOO планирует совместить потенциальные 200 Вт с заявленной ёмкостью. Слухи указывают, что iQOO 15 Ultra получит батарею ёмкостью не менее 7000 мАч, а возможно, и больше. Это означает, что инженерам придётся решить сложнейшую задачу: обеспечить рекордную скорость наполнения огромной батареи без ущерба для её долговечности и безопасности — вызов, с которым до сих пор не справился ни один массовый производитель.

Помимо зарядки, Ultra-версия должна получить ключевые аппаратные отличия от базовой модели для оправдания своего позиционирования. Среди ожидаемых улучшений — активная система охлаждения с вентилятором (впервые с моделей линейки Neo) и выдвижные игровые плечевые кнопки, которые превратят устройство в специализированный игровой девайс. Также ожидается поддержка беспроводной зарядки, отсутствующей в обычной версии.

Если стратегия iQOO подтвердится, компания совершит смелый двойной манёвр. Сначала будет представлен сбалансированный флагман с огромной батареей и «умеренной» 100-ваттной зарядкой, а позже — через программное обновление или специальную версию, в которой будет разблокирован режим экстремальной мощности зарядки в 200 Вт.

Это позволит убить двух зайцев: удовлетворить массового пользователя, для которого важна автономность, и сделать мощный маркетинговый жест в сторону энтузиастов, ностальгирующих по «зарядке за несколько минут». Такой подход может создать новый тренд — флагманы с адаптивной скоростью зарядки, где пользователь сам выбирает между максимальной ёмкостью и максимальной скоростью. В этом случае iQOO 15 Ultra бросит вызов не только конкурентам вроде Red Magic или ASUS ROG, но и собственной философии последних лет, доказав, что в гонке технологий возможен возврат к функции, от которой когда-то отказались.