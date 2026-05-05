Мобильная связь: МегаФон в Ставропольском крае - связь улучшена на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск

MForum.ru
05.05.2026,
Как сообщает оператор, МегаФон установил новое телеком-оборудование на железнодорожном участке протяжённостью 56 км, соединяющем Минеральные Воды и Кисловодск.
Базовые станции работают в "высокочастотном диапазоне". По данным компании, скорость мобильного интернета на маршруте достигает 55 Мбит/с.
Дорога проходит через Ессентуки, Пятигорск и Железноводск. Ежедневно электричками и скоростными поездами пользуются более 4 тысяч пассажиров.
«Доступность связи и интернета в поездке создает не только удобство и комфорт передвижения, но и обеспечивает безопасность», - отметил директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
--
теги: мобильная связь развитие сетей Ставропольский край МегаФон
--
Публикации по теме:
04.03. МегаФон в Ставропольском крае - качество связи улучшено в Пятигорске
24.02. МТС в Ставропольском крае - компания обеспечила бесшовным покрытием LTE курортный парк Ессентуков
09.02. МегаФон в Ставропольском крае - мобильный интернет ускорен в Красногвардейском округе
10.11. МегаФон в Ставропольском крае - покрытие расширено в Светлограде и в Шведино
27.10. МТС в Ставропольском крае - оператор запустил дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Кавказ
21.09. МТС в Ставропольском крае - оператор расширил покрытие LTE в Петровском районе
08.09. МегаФон в Ставропольском крае - оператор расширил покрытие в Георгиевске
16.06. МегаФон в Ставрополье - мобильный интернет ускорен на восточных границах края
10.06. МТС в Ставропольском крае - еще 19 малых сельских населенных пунктов получили интернет в рамках УЦН
26.05. В DMTel оценили сотовую связи и мобильный интернет на Северном Кавказе
07.04. T2 двинулся в VoWiFi широкими шагами
24.03. МегаФон в Ставропольском крае - оператор сообщает о росте скоростей в поселке Новотерский
17.03. МТС в Ставропольском крае - первая БС Иртея появилась в Новоульяновском
16.01. МТС в Ставропольском крае - завершена масштабная модернизация сети в краевом центре
13.01. МегаФон в Ставропольском крае: Оператор ускорил мобильный интернет в Кисловодске и Ессентуках
19.12. Билайн подводит итоги рефарминга частот в 2024 году и обещает продолжение в 2025 году
12.11. МТС в Ставропольском крае - оператор модернизировал сеть LTE в Михайловске
04.10. МТС в Ставропольском крае - модернизация сети LTE проведена в Нефтекумске
17.09. МегаФон в Ставропольском крае - запущено оборудование в селах Александровское, Северное и Калиновское и в поселке Новокавказском
01.08. МТС в Ставропольском крае - завершена модернизация сети в городе Благодарный
05.05. Спутниковая связь с низкой орбиты - дайджест
05.05. SEMI сообщает о росте мировых поставок кремниевых пластин на 13% в годовом исчислении в 1q2026
05.05. Cerebras планирует привлечь $3.5 млрд в ходе IPO
05.05. МегаФон в Ставропольском крае - связь улучшена на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск
05.05. Минцифры сочло маркировку решений на основе открытого кода преждевременной
05.05. Билайн назвал лидеров рейтинга ИИ в России
05.05. Selectel займется ИИ еще более активно
05.05. С 5 по 9 мая мобильный интернет в столице могут ограничивать не только в центре
05.05. О сбоях в работе мобильного интернета сообщают из Санкт-Петербурга
05.05. МТС в Нижегородской области - сеть LTE расширена новым оборудованием в 25 населённых пунктах округа Шахунья
04.05. FCC обновляет правила использования спутниковой связи - в SpaceX открывают шампанское
04.05. Ловушка "вайбкодинга" и чего ждать в плане цен на доступ к ИИ
04.05. Информагентство «Россия сегодня» развернуло локальную ИИ инфраструктуру на базе серверов Yadro
04.05. Huawei ожидает, что выручка от ИИ-чипов в 2026 году вырастет, минимум, на 60%
04.05. МТС в Воронежской области - сеть LTE расширена отечественными базовыми станциями
05.05. Xiaomi Smart Band 10 Pro – 1.74" AMOLED, алюминиевый корпус и 21 день работы
05.05. iQOO 15T – 200 МП камера, 8000 мАч, 100 Вт и Dimensity 9500
05.05. Lenovo Legion Y70 (2026) – 2K-экран, 8000 мАч и SD 8 Gen 5
04.05. 7 мая представят Huawei Nova 15 Max – 8500 мАч, 50 МП RYYB и AMOLED
04.05. Moto G47 – 108 МП камера, FHD+ 120 Гц, Dimensity 6300 и защита MIL-STD-810H
04.05. iPhone Pro (2027) –изогнутый с 4-х сторон экран и подэкранная камера?
30.04. Tecno Spark 50 Pro 5G – Helio G100 Ultimate, 60 Вт и дизайн от Pova Curve 2
30.04. Официальные рендеры Moto G87 раскрывают 200 МП камеру, OLED-экран и дизайн как у G86
29.04. Poco C81 Pro – 6.9" 120 Гц, 6000 мАч и Unisoc T7250 за $99
29.04. Vivo TWS 5i – 50 часов работы, DeepX 3.0 и Bluetooth 5.4 за 17 долларов
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
29.04. Vivo Y600 Pro получил АКБ 10 200 мАч с зарядкой 90 Вт и IP69 при толщине 8.25 мм
28.04. Huawei Mate XT 2 – тройной складной смартфон с Kirin 9050 Pro и батареей 6000+ мАч
28.04. Geekbench раскрыл детали о Xiaomi 17T – Dimensity 8500, 12 ГБ RAM и Android 16
28.04. Vivo Y500s – 7200 мАч, IP68/IP69 и 50 МП камера за 265 долларов
27.04. Poco C81 и C81x – два бюджетных 4G-смартфона с 120 Гц, большими батареями и ценой от 105 долларов
27.04. Infinix GT 50 Pro – игровые триггеры, Dimensity 8400 Ultimate и жидкостное охлаждение за 406 долларов
27.04. Vivo Y6 5G – 7200 мАч, 120 Гц, "дышащий свет" и защита IP69 за 225 евро
24.04. Honor 600 и 600 Pro – 200 МП камера, IP69K и дизайн в стиле iPhone 17 Pro
24.04. Poco M8s 5G – 7000 мАч, 144 Гц и Snapdragon 6s Gen 3 за $189