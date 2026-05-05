Мобильная связь: МегаФон в Ставропольском крае - связь улучшена на маршруте Минеральные Воды - Кисловодск

05.05.2026

Как сообщает оператор, МегаФон установил новое телеком-оборудование на железнодорожном участке протяжённостью 56 км, соединяющем Минеральные Воды и Кисловодск.

Базовые станции работают в "высокочастотном диапазоне". По данным компании, скорость мобильного интернета на маршруте достигает 55 Мбит/с.

Дорога проходит через Ессентуки, Пятигорск и Железноводск. Ежедневно электричками и скоростными поездами пользуются более 4 тысяч пассажиров.

«Доступность связи и интернета в поездке создает не только удобство и комфорт передвижения, но и обеспечивает безопасность», - отметил директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

