Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - оператор запустил дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Кавказ

27.10.2025,
МТС сообщает о расширении покрытия на одной из главных трасс Ставрополья и Северного Кавказа, а также на 7 сельских территориях Андроповского муниципального округа.
Трасса Р-217 – важная транспортная артерия региона. По ней ежедневно в республики СКФО и на Ставрополье едут тысячи автомобилей: перевозят грузы, пассажиров в рабочих и туристических целях. Покрытие вдоль трассы расширено возле сел Курсавка, Куршава, Водораздел. Теперь, проезжая Андроповский округ, пользователи будут дольше оставаться в зоне действия LTE.
Кроме этого, дополнительное телеком-оборудование запущено в более отдалённых от трассы населенных пунктах – Крымгиреевском, Казинке, Киане, Круглолесском. Всего мобильный интернет МТС стал доступнее для более чем 20 тысяч жителей Андроповского округа. Они смогут пользоваться цифровыми сервисами такими как Госуслуги или онлайн-банки, учиться или работать онлайн, а также общаться с родными и близкими по видеосвязи.
«Мы продолжаем усиливать сигнал на ставропольских транспортных артериях. Наши инженеры запускают разное оборудование для 4G, обеспечивающее широкое покрытие и скорость передачи данных. В комплексе это позволяет обеспечить абонентов качественными услугами в пути. В будущем у нас планах запуск еще нескольких базовых станций на трассе Р-217 в Андроповском и Минераловодском округах, что позволит создать бесшовное покрытие от Невинномысска до Минеральных Вод», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.
Достопримечательности Адроповского края - урочище Семистожки, откуда открывается вид на Эльбрус, а весной цветут краснокнижные тюльпаны, и гора Брык, в основании которой вырыт подземный монастырь.
теги: развитие сетей МТС Ставропольский край
