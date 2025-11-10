Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - покрытие расширено в Светлограде и в Шведино

MForum.ru
10.11.2025,
Как сообщает оператор, изменения к лучшему могут ощутить около 30 тысяч жителей Светлограда, включая тех, кому нужна связь даже на отдаленных от центра и маленьких улицах.
Светлоград входит в Петровский округ - один из самых густонаселенных на Ставрополье. Новые базовые станции, по данным оператора, запущены как в Светлограде, так и в селе Шведино. Улучшено покрытие в жилой и промышленной зоне. Этому поспособствовали не только новые БС, но и подключение частот средних и высоких диапазонов частот в рамках рефарминга.
«В Светлограде мы построили новые базовые станции и “прокачали” существующую инфраструктуру. Мы уже подготовились к грядущему похолоданию, так как зимой традиционно увеличивается трафик, а люди чаще проводят время дома. Поэтому с начала года в регионе построили более 40 новых телеком-объектов, усовершенствовали около 150 Это помогает клиентам оставаться в контакте с близкими и пользоваться всеми доступными интернет-сервисами», — прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
Абоненты Светлограда ежемесячно расходуют свыше 700 Гбайт интернет-данных. Большая доля трафика уходит на соцсети и мессенджеры, несмотря на частичные блокировки зарубежных ресурсов для общения и получения информации.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МегаФон Ставропольский край развитие сетей
--
Публикации по теме:
27.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - оператор запустил дополнительное телеком-оборудование вдоль трассы Кавказ / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Ставрополье - оператор расширил сеть фиксированного доступа в Ставрополе и городах Кавминвод / MForum.ru
21.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - оператор расширил покрытие LTE в Петровском районе / MForum.ru
08.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - оператор расширил покрытие в Георгиевске / MForum.ru
16.07. [Новости компаний] Развитие сетей: Билайн в Самарской области - LTE стал быстрее для жителей восьми населенных пунктов / MForum.ru
10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru
07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru
07.11. [Новинки] Это интересно: Realme GT 8 Pro – план по переосмыслению флагманского дизайна / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально / MForum.ru
06.11. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Redmi Turbo 5 Pro / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru