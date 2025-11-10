Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - покрытие расширено в Светлограде и в Шведино

10.11.2025, MForum.ru

Как сообщает оператор, изменения к лучшему могут ощутить около 30 тысяч жителей Светлограда, включая тех, кому нужна связь даже на отдаленных от центра и маленьких улицах.

Светлоград входит в Петровский округ - один из самых густонаселенных на Ставрополье. Новые базовые станции, по данным оператора, запущены как в Светлограде, так и в селе Шведино. Улучшено покрытие в жилой и промышленной зоне. Этому поспособствовали не только новые БС, но и подключение частот средних и высоких диапазонов частот в рамках рефарминга.

«В Светлограде мы построили новые базовые станции и “прокачали” существующую инфраструктуру. Мы уже подготовились к грядущему похолоданию, так как зимой традиционно увеличивается трафик, а люди чаще проводят время дома. Поэтому с начала года в регионе построили более 40 новых телеком-объектов, усовершенствовали около 150 Это помогает клиентам оставаться в контакте с близкими и пользоваться всеми доступными интернет-сервисами», — прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Абоненты Светлограда ежемесячно расходуют свыше 700 Гбайт интернет-данных. Большая доля трафика уходит на соцсети и мессенджеры, несмотря на частичные блокировки зарубежных ресурсов для общения и получения информации.

теги: МегаФон Ставропольский край развитие сетей

