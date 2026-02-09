Мобильная связь: МегаФон в Ставропольском крае - мобильный интернет ускорен в Красногвардейском округе

09.02.2026, MForum.ru

МегаФон расширил покрытие в Красногвардейском округе Ставропольского края. По данным пресс-службы компании, изменения могли ощутить жители и гости поселка Коммунар и хутора Медвеженского, расположенных рядом с известным в крае Соленым озером.

По данным МегаФона, количество посетителей озера за год выросло на 10%. В основном приезжают гости из республик СКФО, а также из Ростовской области, на границе с которой находится озеро. Модернизация телеком-оборудования в этом районе позволила повысить емкость сети и скорость передачи данных до 60 Мбит/с.

«Сейчас обладатели наших сим-карт могут безопасно передвигаться по трассам региона, оставаясь на связи даже в отдаленных и малонаселенных пунктах. Расширение сети прошло не только в природных локациях Красногвардейского округа, но и в районном центре, а также в селах Привольное, Покровское, Ладовская Балка», — прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Историко-географическая справка

Глубина Соленого озера всего 60 см, но его часто называют местным «Мертвым морем» из-за концентрации полезных минералов. Местными грязями здесь лечились еще с XVIII века. Сегодня специалисты подтверждают свойства местной флоры, особенно для опорно-двигательного аппарата, суставов, восстановления мышц.

--

теги: мобильная связь МегаФон Ставропольский край развитие сетей

--