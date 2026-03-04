Мобильная связь: МегаФон в Ставропольском крае - качество связи улучшено в Пятигорске

04.03.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает, что после запуска нескольких новых и модернизации существующих базовых станций в Пятигорске покрытие сотовой связи стало доступно на всей территории города - от районов с плотной застройкой, до частных секторов и СНТ.

В рамках модернизации оператор использовал на объектах связи, расположенных в городе, дополнительно средние и высокие диапазоны частот. По данным оператора, скорость передачи данных в направлении "к смартфону" может достигать 70 Мбит/с.

«Мы видим, что жители и гости Пятигорска стали активнее пользоваться интернет-сервисами. С начала года общий объём онлайн-данных здесь вырос на 36% по сравнению с показателями прошлого года. Со своей стороны мы системно развиваем телеком-инфраструктуру на территории всего региона, адаптируя её под растущие потребности абонентов независимо от размера населённых пунктов или численности населения», - прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

По данным компании, абоненты в Пятигорске ежемесячно расходуют свыше 500 ГБ интернет-данных. Основной сегмент использования мобильного интернета - социальные сети и мессенджеры. Не удивительно, Пятигорск - это, прежде всего, курорт, соответственно, многие гости Пятигорска хотят делиться своими фотографиями и видео. ||

--

теги: мобильная связь МегаФон развитие сетей Ставропольский край телеком

--