Мобильная связь: МТС в Ставропольском крае - компания обеспечила бесшовным покрытием LTE курортный парк Ессентуков

24.02.2026,
МТС запустила дополнительное телеком-оборудование, чтобы обеспечить курортный парк Ессентуков беспрерывным покрытием 4G и скоростным мобильным интернетом. В зону улучшения помимо парка вошли несколько санаториев и знаменитая Грязелечебница имени Семашко.
Как сообщает компания, инженеры тщательно проработали техническое решение, подобрали место размещения оборудования, чтобы создать «ковровое» покрытие парка и при этом не навредить облику исторического центра.
«Развитие сети в городах и без того непростая задача: необходимо проработать техническую составляющую, учесть все требования закона, нормативы по расположению и работе оборудования, градостроительный кодекс, а в курортных территориях процесс еще сложнее. В Ессентуках удается находить подходящие решения и взаимопонимание с представителями объектов для размещения, что позволяет обеспечить горожан и гостей города-курорта качественной связью», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.
