Мобильная связь: МТС в Ставропольском крае - компания обеспечила бесшовным покрытием LTE курортный парк Ессентуков

24.02.2026, MForum.ru

МТС запустила дополнительное телеком-оборудование, чтобы обеспечить курортный парк Ессентуков беспрерывным покрытием 4G и скоростным мобильным интернетом. В зону улучшения помимо парка вошли несколько санаториев и знаменитая Грязелечебница имени Семашко.

Как сообщает компания, инженеры тщательно проработали техническое решение, подобрали место размещения оборудования, чтобы создать «ковровое» покрытие парка и при этом не навредить облику исторического центра.

«Развитие сети в городах и без того непростая задача: необходимо проработать техническую составляющую, учесть все требования закона, нормативы по расположению и работе оборудования, градостроительный кодекс, а в курортных территориях процесс еще сложнее. В Ессентуках удается находить подходящие решения и взаимопонимание с представителями объектов для размещения, что позволяет обеспечить горожан и гостей города-курорта качественной связью», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: мобильная связь Ставропольский край МТС развитие сетей

--