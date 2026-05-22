Слухи: Утечка раскрыла параметры HMD Thunder Pro – 50 МП с OIS, OLED 90 Гц и 6000 мАч

22.05.2026, MForum.ru

Согласно информации от проверенного источника в X, HMD готовит новый смартфон под названием Thunder Pro.

Характеристики

Экран: 6.67" OLED FHD+, 90 Гц.

Камеры: 50 МП (с OIS) + 8 МП ультраширик, фронтальная — 50 МП.

Батарея: 6000 мАч, зарядка 20 Вт.

Процессор: Unisoc T620, 8 ГБ RAM, 256 ГБ UFS 2.2.

Связь: NFC, 3.5 мм, два микрофона, два динамика, защита IP65.

HMD Thunder Pro — это необычное устройство. Оно сочетает OLED-экран (редкость для бюджетников HMD), 50 МП камеру с OIS (ещё более редкая опция в этом сегменте) и 50 МП фронталку. 6000 мАч батареи — хорошо, но зарядка 20 Вт — медленно. Unisoc T620 — слабый чип, UFS 2.2 — медленная память, 90 Гц — базовая плавность. Защита IP65 — пылезащита и водяные струи.

HMD Thunder Pro — попытка HMD сделать более интересный смартфон с фокусом на камеру (OIS, 50 МП) и экран (OLED). Но слабый процессор и медленная зарядка могут отпугнуть.

Если цена будет ~$200, это может быть интересно. Если дороже — конкуренты предлагают лучшее соотношение цена/характеристики. HMD Thunder Pro — нишевый продукт для фанатов бренда или тех, кому нужен бюджетный телефон с OLED и OIS. Но для массового рынка он, скорее всего, не подойдет.

Ждем официального анонса. Хотелось бы увидеть цену и детали об обновлениях ПО.