Анонсы: Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов

MForum.ru

Анонсы: Honor X70 Pro Max – батарея 8560 мАч и цена от 295 долларов

16.06.2026, MForum.ru

В преддверии анонса X80 Pro Max на следующей неделе Honor тихо представила в Китае новую модель X70 Pro Max. Смартфон получил 6.79-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2640×1200 пикселей, частотой 120 Гц, пиковой яркостью до 6000 нит и сверхтонкими равномерными рамками 1.3 мм.

Аппаратной основой служит чип Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition с графикой Adreno 810. Объём оперативной памяти — 8 ГБ, накопитель — до 512 ГБ. Устройство работает под управлением MagicOS 10.0 на базе Android 16.

Основная камера — 50 МП, находится в круглом модуле. Фронтальная — 8 МП. Аккумулятор ёмкостью 8560 мАч поддерживает быструю зарядку 90 Вт.

Также в наличии: защита IP69K, два динамика, ИК-порт, сканер отпечатков, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth 5.2, USB Type-C.

Цвета: Bamboo Green, Phantom Purple, Phantom Night Black, Sunburst Gold. Цены: 8/256 ГБ — 1999 юаней (295 долларов), 8/512 ГБ — 2399 юаней (355 долларов). Для сравнения, грядущий X80 Pro Max с 11 000 мАч будет представлен 22 июня.

Honor X70 Pro Max — классический пример «тихого обновления» линейки X70. Главная фишка — ёмкий аккумулятор 8560 мАч с быстрой зарядкой 90 Вт. Для телефона стоимостью около 300 долларов это очень хорошее предложение. Экран 120 Гц AMOLED с яркостью 6000 нит — тоже превосходно.

Snapdragon 6 Gen 4 Enhanced Edition — чип верхнего-среднего уровня (2026 года), который по производительности сравним с Dimensity 7000-серии. Adreno 810 должен обеспечить неплохую игровую производительность, но это не флагманский чип. 8 ГБ RAM — базовый минимум для 2026 года, но зато 512 ГБ в топ-версии — это много.

Защита IP69K (пыле- и водонепроницаемость, выдерживает горячие струи) — редкость в этом ценовом сегменте. Обычно такую защиту ставят на защищенные телефоны или флагманы.

Вопрос: зачем Honor выпустила X70 Pro Max, если через неделю анонсирует X80 Pro Max с 11 000 мАч? Вероятно, компания хочет очистить складские запасы и привлечь покупателей, которые не готовы ждать. X70 Pro Max — это «здесь и сейчас», а X80 Pro Max будет дороже (наверное, 350-400 долларов).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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