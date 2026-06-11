Анонсы: Honor подтвердила 7 лет обновлений для Magic V6 и всей Magic-серии в Европе

MForum.ru
11.06.2026,
Старт глобального распространения Honor Magic V6 на прошлой неделе начался с запуска в Малайзии и Сингапуре. Вскоре флагманский складной смартфон доберётся и до Европы. В преддверии этого компания подтвердила, что Magic V6, как и другие модели серии Magic, будут получать обновления ОС и патчи безопасности в течение 7 лет в ЕС и Великобритании.
Это не новость: ещё в прошлом году Honor обязалась предоставлять 7-летний цикл обновлений для всех устройств Magic. Более доступные модели, например, номерная серия, получат 6 лет поддержки.
Тем временем Honor готовит новые интересные функции. В частности, обновление Magic OS 10.0.0.160 представит виртуальные разрешения. Они позволят обходить требования приложений, которые отказываются работать без определённых разрешений, не предоставляя им никакого реального доступа.
Семь лет обновлений для складного флагмана — это мощное заявление. Samsung, главный конкурент на рынке складных устройств в Европе, предлагает 4 года обновлений ОС и 5 лет патчей безопасности для Galaxy Z Fold серии. Google Pixel Fold получает 5 лет обновлений ОС и 7 лет патчей, но не 7 лет ОС. Honor обгоняет всех, сравнявшись с Apple (которая даёт 6-7 лет обновлений iOS, но для складных устройств её пока нет). В Android-мире это лучший показатель на данный момент.
Виртуальные разрешения — тоже полезная функция. Это ответ на навязчивые требования приложений (например, доступ к контактам или местоположению для базового функционала). Теперь можно будет «скармливать» приложению пустышку. Учитывая, что Google внедрила похожую функцию в Android 16 (частичные разрешения), Honor развивает эту идею.
Что касается дизайна, коллаборация с художником Yoni Alter (ранее работавшим с Hermès) добавляет бренду очков престижа. Чехол для Magic V6, вероятно, будет дорогим аксессуаром.
Глобальный запуск Magic V6 — важный шаг для Honor, который отделился от Huawei и пытается завоевать долю на рынке за пределами Китая. 7 лет обновлений — это серьёзная заявка на доверие покупателей, которые планируют пользоваться устройством долго. Если Honor сможет обеспечить такую поддержку на практике, это станет серьёзным конкурентным преимуществом. Пока что компания говорит правильные вещи. Посмотрим, сможет ли она их реализовать. Но начало положено хорошее.
© Антон Печеровый,
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