Слухи: Honor готовит Win Pad Mini: 8-дюймовый OLED-планшет для геймеров с емкой батареей

MForum.ru
11.06.2026,
Серия игровых устройств Honor Win, дебютировавшая в конце 2025 года, продолжает расширяться. Ранее в этом году компания анонсировала игровые ноутбуки Win, а затем — Win Turbo. Теперь, судя по утечкам, Honor работает над компактным планшетом для игр.
По информации инсайдера Digital Chat Station, Honor оценивает целесообразность выпуска планшета с примерно 8-дюймовым OLED-дисплеем, сверхузкими рамками и очень высокой частотой обновления. Устройство, как сообщается, получит флагманский чипсет Snapdragon 8 Elite-серии. Источник предполагает, что планшет может быть выпущен под брендом Win, возможно, как Honor Win Pad Mini.
В комментариях инсайдер также отметил, что Win Pad Mini может получить самую большую батарею среди всех компактных планшетов на рынке. Остальные детали пока держатся в секрете. Ходят слухи, что Honor может представить игровые смартфоны Win 2 и Win RT 2 до конца года в Китае, и есть вероятность, что Win Pad Mini анонсируют вместе с этой линейкой.
В другом посте на Weibo Digital Chat Station описал флагманский телефон с 2-нанометровым чипом Snapdragon 8 Elite Gen 6, огромной батареей класса 10 000 мАч, беспроводной зарядкой, 2K-дисплеем с высокой частотой обновления, телефотокамерой, встроенным микро-активным вентилятором охлаждения, 3D-ультразвуковым сканером отпечатков, премиальными двумя динамиками и высочайшей водозащитой. Хотя название продукта не упоминалось, высказываются предположения, что это может быть будущий Honor Win 2 Pro Max.
Ранее сообщалось, что серия Win 2 может включать три модели. Начальный уровень может получить дисплей 1.5K с высокой частотой обновления и чип Snapdragon 8 Elite. Выше расположится вариант на Snapdragon 8 Elite Gen 5, вероятно, с аналогичным экраном. А упомянутое устройство на Snapdragon 8 Elite Gen 6, по всей видимости, будет называться Honor Win 2 Pro Max. Ему также приписывают 6.8-дюймовый OLED LTPS 2K+ дисплей с частотой 185 Гц.
Honor продолжает агрессивно развивать линейку Win. Игровой рынок в Китае огромен, и компания пытается занять нишу, предлагая не только телефоны, но и планшеты, и ноутбуки. Win Pad Mini с 8-дюймовым OLED-экраном и флагманским чипом — это прямой конкурент iPad Mini (который, кстати, уже несколько лет не обновлялся) и, возможно, будущему Xiaomi Mix Fold (если он будет). Главный козырь Honor — огромная батарейка (по слухам, самая большая среди компактных планшетов). Это ключевое преимущество для игр на ходу. Высокая частота обновления (скорее всего, 120 Гц или даже 144-165 Гц) и мощный процессор обеспечат плавность.
Win 2 Pro Max с 10 000 мАч и встроенным вентилятором — заявка на звание ультимативного игрового смартфона, способного конкурировать с RedMagic и ROG Phone. 2-нанометровый Snapdragon 8 Elite Gen 6 обещает быть не только мощным, но и энергоэффективным. А 185-герцовый дисплей — великолепный показатель.
Если Honor сможет предложить Win Pad Mini по разумной цене (меньше 600-700 долларов) и обеспечить хорошую оптимизацию игр, он может стать бестселлером в Китае и, возможно, на глобальном рынке (если Honor решится на международный запуск). Что касается Win 2 Pro Max, то его цена, вероятно, будет выше 1000 долларов, но для энтузиастов это не помеха.
Ждём официальных анонсов от Honor. Судя по активности инсайдеров, презентации могут состояться уже в конце лета или осенью 2026 года. Но пока — только слухи. Однако очень многообещающие.
© Антон Печеровый,
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