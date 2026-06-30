Анонсы: Huawei Band 11, Band 11 Metal и Band 11 Pro – доступные фитнес-браслеты с AMOLED-экранами и GNS

MForum.ru
03.07.2026,
Компания Huawei представила в Индии новую серию фитнес-браслетов Band 11, в которую вошли три модели: базовая версия Band 11, улучшенная Band 11 Metal и флагманская Band 11 Pro с автономным GPS. Все устройства получили яркие AMOLED-экраны, расширенные функции отслеживания здоровья и длительное время автономной работы.
Базовые характеристики у всей линейки одинаковые: 1.62-дюймовый AMOLED-дисплей, толщина корпуса 8.99 мм и вес от 16 до 17 граммов. Band 11 имеет яркость до 1500 нит, а Band 11 Pro — до 2000 нит для лучшей видимости на солнце. Модели Metal и Pro получили алюминиевый корпус.
Все браслеты поддерживают непрерывный мониторинг сердечного ритма, уровня кислорода в крови и стресса. Есть расширенный анализ сна с отслеживанием вариабельности сердечного ритма, а также функция эмоционального благополучия с дыхательными упражнениями. Band 11 Pro дополнительно оснащён автономным GNSS-модулем для точного трекинга маршрутов на открытом воздухе.
Время работы достигает 14 дней в режиме максимальной экономии и 8 дней при обычном использовании. Браслеты поддерживают быструю магнитную зарядку и совместимы с устройствами на Android и iOS.
Цены в Индии: Band 11 — 6499 рупий (около 68 долларов), Band 11 Metal — 7999 рупий (84 доллара), Band 11 Pro — 8999 рупий (94 доллара). Продажи стартуют с сегодняшнего дня в розничных магазинах и онлайн-каналах.
© Антон Печеровый,
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