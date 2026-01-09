Частоты: В Британии задумались о совместном использовании верхней части диапазона 6 ГГц для Wi-Fi и мобильных сетей

09.01.2026, MForum.ru

Свежая новость из Британии: регулятор Ofcom выпустил детальное предложение по шерингу верхней части 6 ГГц (6425–7125 МГц) между Wi-Fi и 5G/6G. Это значит, что под низкомощные Wi-Fi приложения можно будет начать использовать диапазон уже к концу 2026 года, а для мобильной связи позднее, с приоритетами, которые позволят избежать помех.

Зачем нужно делить спектр между технологиями?

Частотный ресурс весьма ограничен, тогда как спрос на передачу данных растёт в ряде стран как на дрожжах, в основном из-за развертывания таких технологий как ИИ, VR, IoT. В Ofcom уверены, что это решение даст позитивный импульс экономике страны, обеспечив лучшее покрытие в домах, офисах и на улицах.

UK может стать первой в Европе страной с таким гибридным подходом — в ЕС пока осторожничают, фокусируясь на использовании этого диапазона под нелицензируемые услуги Wi-Fi 6E/7.

Есть нюансы: при совместном использовании частот могут возникать взаимные помехи, поэтому желательно использовать механизмы динамического распределения частот. Консультации по данной теме открыты до марта 2026 года — регулятор намерен собрать отзывы BT, Vodafone и чипмейкеров.

В любом случае, это шаг к 6G-эре, когда частоты придется делить, что называется, «с умом». Получится ли у британцев что-то путное? Поглядим, у них сейчас хватает и других проблем кроме телекома. Но, возможно, этот ход подстегнет принятие аналогичных решений и ЕС. Ссылка на документ Ofcom для интересующихся деталями – здесь.

