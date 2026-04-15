Спутниковая связь: Amazon объявила о покупке Globalstar – чего можем ждать с учетом этой сделки

MForum.ru
15.04.2026,
Amazon объявила о покупке спутникового оператора Globalstar за $11,6 млрд, чтобы ускорить развитие собственного проекта спутникового интернета на основе низкоорбитальных спутниковых группировок (ранее Project Kuiper). Сделка призвана устранить технологическое отставание от Starlink. Теперь можно с уверенностью говорить о прямой конкуренции двух американских провайдеров спутникового интернета в самом перспективном сегменте рынка: D2D (direct-to-device).
Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта в 2027 году после получения необходимых регуляторных одобрений.
✦ Что получает Amazon
Ключевой актив – это, конечно, частоты. Главная цель приобретения - не спутники, а дефицитный радиочастотный ресурс Globalstar. Компания владеет эксклюзивным доступом к среднечастотному спектру (Band 53, 2483,5–2495 МГц), который прекрасно подходит для сервисов прямой спутниковой связи с устройствами пользователей. Это глобально гармонизированные частот, одобренные к использованию в десятках стран, что упростит для Amazon выход на соответствующие рынки.
Amazon подтвердила, что после закрытия сделки продолжит предоставлять услуги спутниковой связи для iPhone и Apple Watch, включая экстренный вызов SOS, «Найти», сообщения и дорожную помощь. Apple, которая вложила в Globalstar около $1,5 млрд в 2024 году, получив 20% акций компании, дала согласие на переход контракта к Amazon.
Amazon получает 24 действующих спутника Globalstar, наземную инфраструктуру и техническую экспертизу в области мобильных спутниковых услуг, что должно ускорить запуск D2D-сервисов с 2028 года.
✦ Что заставило Amazon пойти на эту сделку?
Скорее всего, основным фактором стало значительное отставание компании от Starlink. На сегодняшний день SpaceX вывела на орбиту около 10 000 спутников Starlink, которые обслуживают 10 млн пользователей, тогда как созвездие Amazon LEO насчитывает лишь 200–240 спутников, и коммерческий запуск его интернет-услуг намечен на середину 2026 года. В ситуации такого разрыва – консолидация выглядит логичным шагом для обеих компаний.
Рынок спутниковой связи, в отличие от наземных сетей сотовой связи, в последнее время бурно растет, по прогнозам, его емкость в ближайшие годы удвоится до $200 млрд.
✦ Чего можем ожидать?
Сделка позволит Amazon пропустить многолетний цикл получения разрешений и сразу перейти к масштабированию D2D-сервисов с 2028 года. Однако покупка не решает ключевую проблему: у Amazon по-прежнему нет собственного парка ракет для оперативного развёртывания спутников. А это тот ключ, который и позволил SpaceX настолько обойти конкурентов, включая китайские компании.
Amazon вынуждена прибегать к услугам SpaceX для запусков, а её собственная ракета New Glenn от Blue Origin пока что не достигла необходимой частоты полётов. Такого рода проблемы не решаются только деньгами, время будет существенным ограничивающим фактором для Amazon.
Тем не менее, покупка Globalstar превращает Amazon в прямого конкурента Starlink не только в фиксированном широкополосном доступе, но и в мобильной спутниковой связи. Учитывая, что и SpaceX обзавелась необходимыми частотами, выкупив их у EchoStar за $17 млрд для усиления D2D, отрасль вступает в фазу ожесточённой конкуренции за подключение обычных смартфонов напрямую к спутникам.
К сожалению, жители России не смогут стать бенефициарами этой конкуренции, поскольку регулятор воспрещает использование американских сетей прямой спутниковой связи на территории РФ.
Сделка Amazon-Globalstar и сделка SpaceX-EchoStar устанавливают новые ориентиры стоимости дефицитных частот. От этого выиграли и другие их держатели. В результате сделки можно говорить о поляризации рынка спутниковой связи: на одном полюсе находится Starlink с его огромным отрывом по количеству спутников и абонентской базе, на другом - Amazon LEO, который делает ставку на технологический рывок в D2D и контракт с Apple.
Остальным игрокам придется искать для себя какие-то ниши или объединяться, чтобы выжить. Прежде всего, «напрячься» следует AST Space Mobile. Впрочем, не стоит забывать и о китайских планах создания гигантских спутниковых группировок. Что до российских планов, то на сегодня они выглядят, скорее, как проекты, ориентированные прежде всего на B2G / B2B. Дождемся ли мы прямой спутниковой связи для каждого желающего за вменяемые деньги? Пока что такая перспектива представляется мне призрачной. ○
теги: спутниковая связь прямая спутниковая связь D2D D2C сотово-спутниковая связь Amazon Globalstar зарубеж
