Спутниковая связь: Amazon запустил 32 спутника французской ракетой

23.02.2026,
Это существенное событие для развертывания созвездия Amazon LEO. Если до сих пор на орбите было лишь порядка 180 спутников компании, ракета Ariane 6 (или как ее еще называют Ariane 64, подчеркивая 4 твердотопливных ускорителя) успешно вывела сразу 32 спутника американской компании на орбиту высотой порядка 465 м. Запуск состоялся с аэродрома Куру, Французская Гвиана. Это первый из 18 запланированных по заказу Amazon запусков Ariane 6.
В рамках проекта Amazon LEO планируется развернуть группировку из 3232 спутников первого поколения, которые будут работать в S- и в Ka- диапазонах. По мере запусков, система должна будет обеспечить глобальное покрытие широт до +/- 56°.
Конечно, это сравнительно скромное начало и сравнительно скромные планы, если сравнивать со Starlink. Тем более, что Amazon LEO пока что остается в фазе «коммерческое развертывание». Компания уже отстает от собственного плана и обязательств перед регулятором – к июлю Amazon планировала запустить 1618 спутников. Компания запросила у регулятора продление сроков запусков.
Amazon Leo использует в спутниках чипы собственной разработки, ставка делается на существенную обработку трафика непосредственно на борту. Как и все современные системы, в созвездии Amazon LEO применяют оптические межспутниковые каналы (OISL), снижающие нагрузку на длинных маршрутах и зависимость от наземных станций.
Изначальная ориентация Amazon Leo – на корпоративных и государственных клиентов, а также на телеком-операторов. Это еще одно отличие от Starlink с готовностью последнего обслуживать также сегмент B2C. Из положительных отличий – планы интеграции спутниковой сети и облачной платформы AWS.
В феврале 2026 года FCC одобрила план Amazon по запуску второго поколения спутников. Это позволит компании развернуть ещё около 4 500 аппаратов, что увеличит общее число спутников сети до более чем 7 700. Расширенная группировка будет работать в Ku- и V-диапазонах радиочастот и обеспечит глобальное покрытие, включая полярные регионы.
Таким образом, только в США быстро развиваются три больших спутниковых низкоорбитальных группировки - Starlink, Amazon LEO и AST SpaceMobile.
