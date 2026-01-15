Спутниковый интернет: Airbus начинает проработку создания SpaceRAN – орбитальной сети базовых станций 5G

15.01.2026, MForum.ru

Компания Airbus через свою дочернюю «лабораторию» UpNext представила демонстратор SpaceRAN (Space Radio Access Network – орбитальной радиосети). Цель проекта — показать возможность создания стандартизированного глобального покрытия 5G на основе орбитальных группировок спутников (Non-Terrestrial Network, NTN) и наземной инфраструктуры на основе открытого стандарта.

В чем суть?

SpaceRAN - это перевод спутники из пассивных ретрансляторов в активные узлы сети. Ключ — программно-определяемые спутники. Благодаря партнеру проекта, компании AccelerComm, обработка сигнала прямо на орбите может увеличить пропускную способность спутника в 10 раз

Что такое программно-определяемый спутник?

Функционирование такого спутника управляется программным обеспечением, которое может обновляться дистанционно, с Земли. В частности, можно изменять такие параметры, как используемые транспондерами частоты, зоны покрытия, мощность, орбита и т.п.

Основные отличия программно-определяемых спутников SpaceRAN

В отличие от используемых сейчас, эти спутники смогут не только принимать, усиливать и передавать на Землю сигналы, но смогут принимать, декодировать, обрабатывать и заново формировать сигналы на борту, выполняя функции базовой станции 5G. Пионером стала платформа Eutelsat Quantum, разработанная Airbus для ESA.

Как и когда будут тестировать SpaceRAN?

В 2026-2027 году в режиме наземных испытаний, будет, в частности, проведено моделирование работы спутников. В 2027 году ожидается запуск орбитального демонстратора, причем еще в 2028 не планируется ничего кроме тестов. На борт спутника Airbus установят полезную нагрузку в виде базовой станции 5G.

Кто этим занимается?

Airbus собрал консорциум, в который вошли Deutsche Telekom, Eutelsat, Keysight Technologies, Radisys и другие технологические лидеры. Проект является частью государственной инициативы Франции Air!5G и рассматривается как фундамент для будущего стандарта 6G. Основная цель – создать независимый, безопасный и не проприетарный стандарт.

Мнение

💎 Идея, в целом, прогрессивная, но темпы реализации вряд ли отвечают условиям той гонки, темп в которой задают США и Китай. Тем не менее, вполне достойный внимания проект, за которым стоит проследить.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковая связь 5G пятое поколение программно-определяемые спутники

--