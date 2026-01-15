Спутниковый интернет: Airbus начинает проработку создания SpaceRAN – орбитальной сети базовых станций 5G

MForum.ru

Спутниковый интернет: Airbus начинает проработку создания SpaceRAN – орбитальной сети базовых станций 5G

15.01.2026, MForum.ru

Компания Airbus через свою дочернюю «лабораторию» UpNext представила демонстратор SpaceRAN (Space Radio Access Network – орбитальной радиосети). Цель проекта — показать возможность создания стандартизированного глобального покрытия 5G на основе орбитальных группировок спутников (Non-Terrestrial Network, NTN) и наземной инфраструктуры на основе открытого стандарта.

В чем суть?

SpaceRAN - это перевод спутники из пассивных ретрансляторов в активные узлы сети. Ключ — программно-определяемые спутники. Благодаря партнеру проекта, компании AccelerComm, обработка сигнала прямо на орбите может увеличить пропускную способность спутника в 10 раз

Что такое программно-определяемый спутник?

Функционирование такого спутника управляется программным обеспечением, которое может обновляться дистанционно, с Земли. В частности, можно изменять такие параметры, как используемые транспондерами частоты, зоны покрытия, мощность, орбита и т.п.

Основные отличия программно-определяемых спутников SpaceRAN

В отличие от используемых сейчас, эти спутники смогут не только принимать, усиливать и передавать на Землю сигналы, но смогут принимать, декодировать, обрабатывать и заново формировать сигналы на борту, выполняя функции базовой станции 5G. Пионером стала платформа Eutelsat Quantum, разработанная Airbus для ESA.

Как и когда будут тестировать SpaceRAN?

В 2026-2027 году в режиме наземных испытаний, будет, в частности, проведено моделирование работы спутников. В 2027 году ожидается запуск орбитального демонстратора, причем еще в 2028 не планируется ничего кроме тестов. На борт спутника Airbus установят полезную нагрузку в виде базовой станции 5G.

Кто этим занимается?

Airbus собрал консорциум, в который вошли Deutsche Telekom, Eutelsat, Keysight Technologies, Radisys и другие технологические лидеры. Проект является частью государственной инициативы Франции Air!5G и рассматривается как фундамент для будущего стандарта 6G. Основная цель – создать независимый, безопасный и не проприетарный стандарт.

Мнение

💎 Идея, в целом, прогрессивная, но темпы реализации вряд ли отвечают условиям той гонки, темп в которой задают США и Китай. Тем не менее, вполне достойный внимания проект, за которым стоит проследить.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковая связь 5G пятое поколение программно-определяемые спутники

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

10.01. [Новости компаний] Спутниковая связь: FCC даёт зелёный свет масштабному расширению SpaceX Starlink / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru

06.01. [Новости компаний] Спутниковый интернет: Starlink начинает снижение – компания переместит широкополосные спутники Starlink на орбиту 480 км / MForum.ru

06.01. [Новости компаний] Спутниковая связь: Starlink открыл бесплатный доступ к интернету в Венесуэле / MForum.ru

30.12. [Новости компаний] Спутниковая связь: Как нам обустроить низкоорбитальные созвездия – можно ли улучшить Starlink? / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru

15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru

14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru

14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru

13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru

13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru

12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru

12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru

09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru

08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru

08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru

07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru

07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: