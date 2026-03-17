Мобильная связь: МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети

17.03.2026,
МТС сообщает об оснащении автомобилей Jetour T2, Dashing и X70+ мобильным подключением. Встроенная SIM-карта оператора обеспечивает подключение к интернету и позволяет владельцам удаленно запускать двигатель, управлять климат-контролем и центральным замком через приложение «Мой Jetour». Для модели T2 также доступна поддержка потокового видео, онлайн-навигации и соцсетей.
Владельцы Dashing и X70+ получают 300 МБ мобильного интернета ежемесячно в течение 36 месяцев. Для T2 дополнительно предусмотрен пакет 5 ГБ для мультимедийных сервисов на 12 месяцев. При исчерпании лимита доступ можно возобновить покупкой пакета или раздав интернет со смартфона.
Решениями МТС оборудованы более 1,5 млн российских автомобилей. Партнерство с Jetour - важный шаг в развитии цифровой среды, где автомобиль становится частью сетевого пространства пользователя, - рассказал директор департамента по продуктам бизнес-рынка Максим Ананченко. В компании уверены, что на долю МТС приходится 90% от общего числа подключенных автомобилей.
В Jetour заинтересованы в предоставлении клиентам стабильного сервиса "подключенности". В компании рады, что технологическим партнером в этом проекте выступает компания МТС с многолетним опытом работы в этой области.
теги: мобильная связь подключенные автомобили МТС
