Мобильная связь: МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети

Мобильная связь: МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети

17.03.2026, MForum.ru

МТС сообщает об оснащении автомобилей Jetour T2, Dashing и X70+ мобильным подключением. Встроенная SIM-карта оператора обеспечивает подключение к интернету и позволяет владельцам удаленно запускать двигатель, управлять климат-контролем и центральным замком через приложение «Мой Jetour». Для модели T2 также доступна поддержка потокового видео, онлайн-навигации и соцсетей.

Владельцы Dashing и X70+ получают 300 МБ мобильного интернета ежемесячно в течение 36 месяцев. Для T2 дополнительно предусмотрен пакет 5 ГБ для мультимедийных сервисов на 12 месяцев. При исчерпании лимита доступ можно возобновить покупкой пакета или раздав интернет со смартфона.

Решениями МТС оборудованы более 1,5 млн российских автомобилей. Партнерство с Jetour - важный шаг в развитии цифровой среды, где автомобиль становится частью сетевого пространства пользователя, - рассказал директор департамента по продуктам бизнес-рынка Максим Ананченко. В компании уверены, что на долю МТС приходится 90% от общего числа подключенных автомобилей.

В Jetour заинтересованы в предоставлении клиентам стабильного сервиса "подключенности". В компании рады, что технологическим партнером в этом проекте выступает компания МТС с многолетним опытом работы в этой области.

теги: мобильная связь подключенные автомобили МТС

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

22.01. Билайн бизнес обеспечит доступ к передаче данных автомобилей GWM

05.09. МТС и Ecar Telematics подключили более 50 тысяч китайских автомобилей в России

05.08. Билайн в сотрудничестве с China Telecom разработает сервисы для подключенных автомобилей

28.06. Текущая ситуация с 5G в мире глазами Qualcomm

31.12.  Кто где в 5G. Обновляемая публикация

29.10. Анатолий Ильяич, Ericsson, Апдейт информации по рынку 5G

04.10. Конспекты. Александр Балюк, ВымпелКом. Пилотная зона 5G в Москве и другие инициативы Билайн в области 5G

30.08. Билайн и GoTech привлекают стартапы для развития 5G

19.08.  eSIM

27.06. China Mobile, SAIC и Huawei продемонстрировали интеллектуальные подключенные автомобили на базе технологии 5G Era LTE

12.04. 5G в мире в 2018 году и в ближайшие годы

05.03. Подводя итоги

01.03.  Что интересного говорилось на Mobile World Congress. Часть 1

19.04. МТС и INTOUCH предлагают водителям сэкономить на КАСКО

25.09.  Автомобили Apple и Google: слухи и предположения

24.10.  . Новости за 23-24 октября 2014 года

03.10. . Подборка новостей за 3 октября 2014 года

15.09. Audi объявила о расширении линейки подключенных по LTE автомобилей в США

15.08. Connected car

23.07.  eMBMS / LTE Broadcast / LTE Multicast

17.03. Salience Labs и Keysight построят среду тестирования оптических коммутаторов

17.03. МТС подключил кроссоверы Jetour к своей мобильной сети

17.03. МегаФон в Забайкальском крае - мобильный интернет запущен в селе Усугли

17.03. Американская Micron планирует вдвое нарастить производство на своей новой площадке на Тайване

17.03. В Индии усиливают кооперацию с европейскими лидерами в области ФИС

16.03. STMicroelectronics в четыре раза увеличит выпуск кремниевой фотоники для ИИ-датацентров

16.03. Бесшовный фотонный интерфейс чип-окружающая среда: прорывы 2025–2026 годов

16.03. Билайн в Курганской области - сеть 4G укреплена в жилых и промышленных районах

16.03. Сканирующий микроспектрометр LS RamBo 620 получил подтверждение российскости

16.03. Компания Yadro собрала участников ИТ-рынка на первую в 2026 году встречу TAB

16.03. МегаФон в Татарстане – назначен новый директор

16.03. МТС в Воронежской области – домашний интернет ускорен в пять раз

16.03. В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету

16.03. В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

15.03. Илон Маск заявил о планах запуска Tesla Terafab - гигантской фабрике по производству ИИ-чипов

Все статьи >>

Новости

17.03. Представлен Vivo Y51 Pro 5G с батареей 7200 мАч и защитой IP69

17.03. iQOO Z11x 5G – батарея 7200 мАч и мощный чип за 205 долларов

17.03. Realme C100 5G с экраном 144 Гц и АКБ 7000 мАч засветился у европейского ритейлера

16.03. Представлен Lava Bold 2 5G с плоским экраном, чистым Android и демократичной ценой

16.03. Раскрыты характеристики Oppo Pad 5 Pro – мощный планшет с батареей 13 000 мАч

16.03. Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra

13.03. Представлен Motorola Edge 70 Fusion+ с улучшенной камерой

13.03. Energizer P30K Apex, смартфон с батареей 30 000 мАч, ожидается в июне

12.03. Honor 600 Lite – металл, AMOLED и батарея на 6520 мАч за €300

12.03. В Китае стартовали продажи Honor Magic V6 с рекордной батареей

12.03. OPPO K14x 5G – новая базовая версия за 12 999 рупий

11.03. Vivo V70 FE – 200 мегапикселей и 7000 мАч

11.03. Realme Note 80 – ультрабюджетник с батареей на 6300 мАч

11.03. Poco C85x - емкая батарея за 120 долларов

10.03. Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч

10.03. Realme C83 5G – крепкий бюджетник с батареей на 7000 мАч

09.03. Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана

09.03. Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы

09.03. itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H

09.03. TCL показала первый AMOLED NxtPaper

