Спутниковая связь: SpaceX планирует значительно нарастить производство терминалов Starlink

Согласно инсайдеру и инвестору Tesla Сойеру Маритту, планируется нарастить производство терминалов Starlink с нынешних 15 тысяч комплектов в сутки до 50 тысяч комплектов в сутки. Это может позитивно сказаться на темпах роста абонентской базы SpaceX Starlink, поскольку считается, что именно нехватка терминалов является на сегодня одним из существенных факторов, сдерживающих ее рост. Считается, что число активных абонентов – около 10 млн.

Есть и факторы, обещающие рост абонбазы. Среди них называют:

расширение географии присутствия за счет выхода на новые рынки, например, в Индию;

использование Starlink в военных и гражданских целях, в том числе, в зонах конфликтов и для обеспечения связи в отдаленных районах;

развитие новых сервисов, таких, как Starlink Cellular на основе прямого подключения к смартфонам, например, в партнерстве с T-Mobile;

запуск новых спутников Starlink Gen.3 ракетами Starship в 2026 году.

Технологические аспекты

Наращивание выпуска терминалов возможно за счет расширения производственных мощностей основного предприятия по сборке терминалов в Бастропе, Техас. В 2025 году сообщалось о планах по расширению производства примерно на 93 тысячи кв.м., что должно было заложить основу для роста объемов.

В SpaceX стремятся к вертикальной интеграции в области литья под давлением, изготовлением печатных плат и сборки узлов. Это позволяет контролировать больше этапов производства и снижать зависимость от сторонних поставщиков.

Рост масштабов производство может позитивно сказаться на снижении себестоимости продукции – еще один потенциальный фактор роста абонбазы.

Ограничивающими факторами могут стать регуляторика, конкурентная ситуация и способность компании поддерживать качество при масштабировании производства.

