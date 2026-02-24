Спутниковая связь: Китайские 200 тысяч «бумажных» спутников – зачем китайцам разрешения?

24.02.2026, MForum.ru

Ряд китайских компаний подали в Международный союз электросвязи ООН (МСЭ) заявки на развертывание флота из 203 тысяч низкоорбитальных спутников к середине 2030-х годов.

Это было бы круче, чем даже самые смелые планы американских компаний от SpaceX до Amazon, и уж, тем более, европейских. Но есть значительные сомнения в том, что за этими заявками стоит хоть что-то, кроме желания ставить «палки в колеса» американским проектам.

Хотя бы потому, что у Китая все еще нет работающей технологии быстрого и экономически эффективного вывода десятков тысяч спутников на орбиту – для этого нужен конвейер, штампующий многоразовые Falcon 9 и Starship или их китайские аналоги или какая-то альтернативная технология по отправлению спутников на низкие орбиты.

Тогда зачем Китай направил соответствующие заявки?

Напрашивается вывод – лишь для того, чтобы притормозить SpaceX, которая наращивает отрыв от конкурентов с каждой неделей, день ото дня.

Но давайте задумаемся и о том, насколько «резиновым» является околоземное пространство. Количество спутников на низких орбитах стремительно растет. Только за период с 2020 года, это количество выросло в 4 раза, превысив 16 тысяч. SpaceX ежегодно запускает более 2000 спутников.

Это грозит человечеству рядом проблем.

Первая, это известный синдром Кесслера – неуправляемая цепная реакция, которая может начаться даже без злонамеренного воздействия. Достаточно по той или иной причине распасться одному аппарату на орбите, его обломки могут начать выводить из строя все новые и новые аппараты на близких и дальних орбитах, что закончится тем, что многие орбиты на годы окажутся плотно засорены мусором.

Вторая проблема – если LEO-спутников будет слишком много, это чревато радиопомехами. Эти помехи могут изрядно мешать и приему сигналов GNSS, и, в целом, создавать проблемы взаимодействия со спутниками на геостационарной орбите.

Кто-то утверждает, что 148 тысяч КА на низких орбитах – это что-то вроде предела. Но это количество спутников вполне реалистично запустить силами уже имеющихся участников рынка еще до конца следующего десятилетия. Так что 203 тысячи спутников, согласование на которые хотят получить в Китае – это вне всяких целесообразных пределов.

Достанет ли человечеству разумности, чтобы, не допустив захламления орбиты бессчетным количеством спутников, удержаться и от гегемонии одной страны в использовании низких орбит?

